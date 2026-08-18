Taylor Fritz 2 - 0 Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 18 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz ha avanzado a los octavos de final del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Daniel Merida Aguilar por la vía rápida con un resultado de 6-3, 6-4 en un tiempo de duración del partido. En el primer set, Taylor Fritz logró un break crucial en el sexto juego, lo que le permitió tomar ventaja y cerrar el set con un marcador de 6-3. En el segundo set, Fritz nuevamente rompió el servicio de Merida Aguilar en el quinto juego, consolidando su liderazgo y asegurando el set con un 6-4. A lo largo del partido, Fritz mostró un sólido desempeño en el servicio, sin conceder ningún set a su rival, con un 1st Serve Percentage del 67% y ganando el 72% de sus puntos de servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



