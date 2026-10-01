Taylor Fritz 1 - 2 Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de Japan Open Tennis Championships (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 1 de octubre de 2026.





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El tenista español Jaume Munar ha avanzado a los octavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Taylor Fritz por 6-7, 6-4, 6-3 en un partido que duró aproximadamente 2 horas y 57 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta llegar al 6-6, momento en el que Taylor Fritz se impuso en el tie-break con un marcador de 7-6. El segundo set vio a Jaume Munar romper el servicio de Fritz en el noveno juego, llevándose el set por 6-4. En el tercer set, Munar logró dos quiebres, en el séptimo y noveno juego, para cerrar el partido con un 6-3. Estadísticamente, Jaume Munar tuvo un 70% de efectividad en su primer servicio, ganando el 53% de los puntos jugados con su primer saque. Además, logró 10 aces y cometió 3 dobles faltas. Por su parte, Taylor Fritz tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 45% de los puntos con su primer saque, realizó 7 aces y cometió 1 doble falta.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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