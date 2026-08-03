Taylor Fritz 2 - 0 Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Mubadala Citi DC Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Taylor Fritz se ha proclamado campeón del torneo Mubadala Citi DC Open, de categoría ATP Tour 500, que se disputa en pista dura al aire libre en Washington (USA), tras ganar al español Rafael Jodar por 7-6, 6-4 en 1 hora y 49 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, momento en el que Taylor Fritz se impuso en el tie-break por 7-2. En el segundo set, Fritz logró dos quiebres de servicio, uno al inicio y otro en el tercer juego, para colocarse 3-0. Aunque Jodar recuperó un break en el cuarto juego, Fritz mantuvo su ventaja y cerró el set y el partido con un 6-4. Taylor Fritz mostró un sólido desempeño en su servicio, con un 62% de efectividad en el primer servicio, ganando el 71% de los puntos con su servicio y consiguiendo 6 aces a lo largo del partido.



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