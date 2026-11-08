Thiago Agustin Tirante 2 - 0 Jaume Munar: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Nordic Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de noviembre de 2026.





--Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial.



El tenista argentino Thiago Agustin Tirante ha avanzado a los octavos de final del torneo BNP Paribas Nordic Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Jaume Munar por 7-6, 6-3 en 1 hora y 43 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta llegar al 6-6, donde Tirante se impuso en el tie-break con un marcador de 7-3. En el segundo set, Tirante logró un break crucial en el octavo juego, llevándose el set por 6-3. Jaume Munar no consiguió romper el servicio de Tirante en ningún momento del partido. Tirante mostró un sólido desempeño en su servicio, con un 64% de primeros servicios y ganando el 73% de los puntos jugados con su primer servicio.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



