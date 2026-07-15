Tomas Etcheverry 0 - 2 Daniel Merida Aguilar: resumen y estadísticas del partido de Croatia Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 15 de julio de 2026.





***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***



El tenista español Daniel Merida Aguilar ha avanzado a los cuartos de final del torneo Croatia Open, de categoría ATP Tour 250 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al argentino Tomas Etcheverry por 7-5, 6-4 en 1 hora y 35 minutos. En el primer set, ambos jugadores mantuvieron su servicio hasta que Tomas Etcheverry logró un break en el sexto juego, poniendo el marcador en 4-2. Sin embargo, Daniel Merida Aguilar respondió con un break en el siguiente juego y terminó llevándose el set 7-5 tras romper nuevamente el servicio de Etcheverry en el undécimo juego. En el segundo set, Daniel Merida Aguilar comenzó rompiendo el servicio de Etcheverry en el primer juego y mantuvo su ventaja durante todo el set, ganando 6-4. En términos de estadísticas de saque, Merida Aguilar tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio y ganó el 75% de los puntos con su servicio, sin cometer dobles faltas y logrando 4 aces durante el partido.



***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***





###WidgetTenis###