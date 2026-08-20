Tommy Paul 1 - 2 Flavio Cobolli: resumen y estadísticas del partido de Cincinnati Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 20 de agosto de 2026.





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El tenista italiano Flavio Cobolli ha avanzado a las semifinales del torneo Cincinnati Open, de categoría ATP Tour Masters 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar al estadounidense Tommy Paul por 2-6, 6-3, 6-4 en un partido que duró aproximadamente 1 hora y 57 minutos. En el primer set, Tommy Paul se mostró dominante, logrando dos 'breaks' sobre el servicio de Flavio Cobolli, lo que le permitió llevarse el set por 6-2. En el segundo set, Cobolli se recuperó rompiendo el servicio de Paul en una ocasión para ganar el set 6-3. En el tercer y decisivo set, Cobolli logró un 'break' crucial en el noveno juego, lo que le permitió cerrar el partido con un 6-4. En términos de estadísticas de saque, Tommy Paul tuvo un 60% de efectividad en su primer servicio, ganando el 67% de los puntos con su saque, mientras que Flavio Cobolli tuvo un 54% de efectividad en su primer servicio, ganando también el 67% de los puntos con su saque.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



