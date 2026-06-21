Túnez 0 - 4 Japón | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Túnez 0 - 4 Japón: resumen y estadísticas del partido de la jornada 2 de Copa Mundial de la FIFA - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 21 de junio de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
Japón ha ganado este domingo por 0-4 a Túnez en el partido correspondiente a la fase de grupos del Mundial, disputado en el Estadio BBVA. Los nipones dominaron el encuentro desde el inicio, con una posesión del 62% y 11 remates a puerta. Daichi Kamada abrió el marcador en el minuto 4, seguido por Ayase Ueda en el 31, quien también cerró el marcador con su segundo gol en el 83. Junya Ito anotó el tercer tanto en el minuto 69. A pesar de la revisión del VAR por un posible penalti para Japón en el minuto 2, la decisión inicial de no señalar la infracción se mantuvo. Ayase Ueda fue el jugador más participativo en el ataque japonés, contribuyendo con dos goles y una asistencia.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: TÚNEZ 0 - JAPÓN 4 (0-2, al descanso).
--EQUIPOS.
TÚNEZ: Aymen Dahmen; Dylan Bronn (Amine Ben Hamida, min.46), Montassar Talbi, Omar Rekik; Yan Valery, Ali Abdi (Elias Achouri, min.90+1), Elias Saad (Ismael Gharbi, min.46), Anis Ben Slimane, Ellyes Skhiri (Rani Khedira, min.90+1), Hannibal Mejbri, Sebastian Tounekti (Firas Chaouat, min.64).
JAPÓN: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu (Ayumu Seko, min.79), Ko Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan (Yukinari Sugawara, min.74), Junya Ito, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura (Yuito Suzuki, min.79), Daichi Kamada (Junnosuke Suzuki, min.74), Ayase Ueda (Keisuke Goto, min.86).
--GOLES.
0-1, min.4: Daichi Kamada (Keito Nakamura) .
0-2, min.31: Ayase Ueda (Ko Itakura) .
0-3, min.69: Junya Ito (Ayase Ueda) .
0-4, min.83: Ayase Ueda (Kaishu Sano) .
--ÁRBITRO.
Istvan Kovacs, asistido en las bandas por Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, en el VAR: Fedayi San y Joseph Dickerson. por parte de TÚNEZ. por parte de JAPÓN.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.2: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Japón.
Min.2: After VAR check, the referee decided to stay with the initial call - not to award a penalty for Japón!
--ESTADIO.
Estadio BBVA
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Túnez
| Japón
|Goles
| 0
| 4
|Remates Fuera
| 1
| 3
|Remates
| 2
| 11
|Pases Totales
| 354
| 581
|Corners
| 3
| 5
|Faltas
| 8
| 15
|Posesión
| 38%
| 62%
|Tiros Bloqueados
| 1
| 3
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 0
| 0
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 4
|Ataques
| 78
| 112
|Ataques Peligrosos
| 21
| 36
|Centros
| 8
| 9
|Saques de Banda
| 28
| 23
|Saques de Portería
| 4
| 5
|Tratamientos
| 3
| 2
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 16
| 9
|Paradas
| 1
| 0
|Contra Golpes
| 0
| 2
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Clasificado
| Países Bajos
| 4
| 2
|2
| Clasificado
| Japón
| 4
| 2
|3
| Tercero ¿?
| Suecia
| 3
| 2
|4
| Eliminado
| Túnez
| 0
| 2
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/06/2026
| World Cup Grp. F
| Tunisia
| 0-4
| Japan
-Últimos Resultados de Túnez.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/06/2026
| World Cup Grp. F
| Tunisia
| 0-4
| Japan
|15/06/2026
| World Cup Grp. F
| Sweden
| 5-1
| Tunisia
-Últimos Resultados de Japón.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/06/2026
| World Cup Grp. F
| Tunisia
| 0-4
| Japan
|14/06/2026
| World Cup Grp. F
| Netherlands
| 2-2
| Japan
-Próximos partidos de Túnez.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/06/2026 01:00
| World Cup Grp. F
| Tunisia
| Netherlands
-Próximos partidos de Japón.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|26/06/2026 01:00
| World Cup Grp. F
| Japan
| Sweden