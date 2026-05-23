Valencia 3 - 1 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 23 de mayo de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Valencia se impuso este sábado por 3-1 al Barcelona en el Estadio Mestalla, en un partido donde los locales mostraron una notable eficacia ofensiva. A pesar de que los visitantes dominaron la posesión con un 76%, los valencianos fueron más efectivos en sus oportunidades. Robert Lewandowski abrió el marcador para los culés en el minuto 61, pero el Valencia respondió rápidamente con un gol de Javier Guerra en el 66'. Luis Rioja adelantó a los locales en el 71' y Guido Rodríguez selló la victoria en el tiempo añadido. Un momento clave del encuentro fue un penalti inicialmente pitado a favor del Valencia, que fue anulado tras la revisión del VAR en el minuto 79. Ferran Torres fue el jugador más participativo en el ataque del Barcelona, mientras que el Valencia destacó por su capacidad de contragolpe, logrando seis en total.
Con esta victoria, el Valencia cierra la temporada en la novena posición con 49 puntos, mientras que el Barcelona, a pesar de la derrota, ya había asegurado el título de LaLiga con 94 puntos. El Real Madrid, segundo clasificado, también se aseguró un puesto en la Champions, al igual que el Villarreal y el Atlético de Madrid, que aún tienen un partido menos por disputar. El Betis, por su parte, se clasifica para la Europa League, mientras que el Celta de Vigo accede a la Conference League. En la parte baja de la tabla, el Real Oviedo desciende de categoría tras finalizar en la última posición.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 3 - BARCELONA 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Pepelu, Cesar Tarrega, Jesus Vazquez (Thierry Correia, min.80); Luis Rioja, Filip Ugrinic, Guido Rodriguez, Diego Lopez (Largie Ramazani, min.52); Javier Guerra (Andre Almeida, min.90+7), Hugo Duro (Umar Sadiq, min.80).
BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia (Andreas Christensen, min.62), Ronald Araujo (Xavi Espart, min.46), Gerard Martin, Alejandro Balde; Marc Bernal (Marc Casado, min.83), Gavi, Ferran Torres (Joao Cancelo, min.83), Dani Olmo (Frenkie de Jong, min.62), Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
--GOLES.
0-1, min.61: Robert Lewandowski (Ferran Torres) .
1-1, min.66: Javier Guerra.
2-1, min.71: Luis Rioja.
3-1, min.90(+7): Guido Rodriguez.
Penalty pitado a favor del Valencia anulado, que había cometido Marc Bernal en el minuto 77 .
--ÁRBITRO.
Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Alejandro Muniz. Amonestó a Cesar Tarrega (min.63), Unai Nunez (min.65), por parte del VALENCIA. Amonestó a Andreas Christensen (min.70), Marc Bernal (min.79), por parte del BARCELONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.77: ¡PENALTI! - Marc Bernal de Barcelona comete un penalti contra Jesús Vázquez.
Min.77: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para Valencia.
Min.79: Después de revisar el VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar el penal para Valencia.
--ESTADIO.
Estadio Mestalla (46,457 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Barcelona
|Goles
| 3
| 1
|Remates Fuera
| 9
| 5
|Remates
| 19
| 11
|Pases Totales
| 205
| 690
|Corners
| 7
| 8
|Faltas
| 11
| 8
|Posesión
| 24%
| 76%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 1
| 1
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 65
| 110
|Ataques Peligrosos
| 35
| 45
|Centros
| 12
| 13
|Saques de Banda
| 15
| 26
|Saques de Portería
| 5
| 9
|Tratamientos
| 3
| 3
|Sustituciones
| 4
| 5
|Tiros de Falta
| 9
| 12
|Paradas
| 3
| 3
|Contra Golpes
| 6
| 1
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-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 94
| 38
|2
| Champions
| Real Madrid
| 86
| 38
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 37
|4
| Champions
| Atlético
| 69
| 37
|5
| Champions
| Betis
| 60
| 38
|6
| Europa League
| Celta
| 54
| 38
|7
| Conference League
| Getafe
| 51
| 38
|9
| Permanencia
| Valencia
| 49
| 38
|18
| Descenso
| Mallorca
| 42
| 38
|19
| Descenso
| Girona
| 41
| 38
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 38
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|26/01/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 7-1
| Valencia
|17/08/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Barcelona
|29/04/2024
| LaLiga
| Barcelona
| 4-2
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
|17/05/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-4
| Valencia
|14/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Rayo
|10/05/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Valencia
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
-Últimos Resultados del Barcelona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-1
| Barcelona
|17/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 3-1
| Betis
|13/05/2026
| LaLiga
| Alavés
| 1-0
| Barcelona
|10/05/2026
| LaLiga
| Barcelona
| 2-0
| Real Madrid
|02/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Barcelona