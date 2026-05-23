Valencia 3 - 1 Barcelona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 38 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 23 de mayo de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Valencia se impuso este sábado por 3-1 al Barcelona en el Estadio Mestalla, en un partido donde los locales mostraron una notable eficacia ofensiva. A pesar de que los visitantes dominaron la posesión con un 76%, los valencianos fueron más efectivos en sus oportunidades. Robert Lewandowski abrió el marcador para los culés en el minuto 61, pero el Valencia respondió rápidamente con un gol de Javier Guerra en el 66'. Luis Rioja adelantó a los locales en el 71' y Guido Rodríguez selló la victoria en el tiempo añadido. Un momento clave del encuentro fue un penalti inicialmente pitado a favor del Valencia, que fue anulado tras la revisión del VAR en el minuto 79. Ferran Torres fue el jugador más participativo en el ataque del Barcelona, mientras que el Valencia destacó por su capacidad de contragolpe, logrando seis en total.

Con esta victoria, el Valencia cierra la temporada en la novena posición con 49 puntos, mientras que el Barcelona, a pesar de la derrota, ya había asegurado el título de LaLiga con 94 puntos. El Real Madrid, segundo clasificado, también se aseguró un puesto en la Champions, al igual que el Villarreal y el Atlético de Madrid, que aún tienen un partido menos por disputar. El Betis, por su parte, se clasifica para la Europa League, mientras que el Celta de Vigo accede a la Conference League. En la parte baja de la tabla, el Real Oviedo desciende de categoría tras finalizar en la última posición.

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FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 3 - BARCELONA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Unai Nunez, Pepelu, Cesar Tarrega, Jesus Vazquez (Thierry Correia, min.80); Luis Rioja, Filip Ugrinic, Guido Rodriguez, Diego Lopez (Largie Ramazani, min.52); Javier Guerra (Andre Almeida, min.90+7), Hugo Duro (Umar Sadiq, min.80).



BARCELONA: Wojciech Szczesny; Eric Garcia (Andreas Christensen, min.62), Ronald Araujo (Xavi Espart, min.46), Gerard Martin, Alejandro Balde; Marc Bernal (Marc Casado, min.83), Gavi, Ferran Torres (Joao Cancelo, min.83), Dani Olmo (Frenkie de Jong, min.62), Marcus Rashford, Robert Lewandowski.



--GOLES.

0-1, min.61: Robert Lewandowski (Ferran Torres) .

1-1, min.66: Javier Guerra.

2-1, min.71: Luis Rioja.

3-1, min.90(+7): Guido Rodriguez.

Penalty pitado a favor del Valencia anulado, que había cometido Marc Bernal en el minuto 77 .





--ÁRBITRO.

Adrian Cordero, asistido en las bandas por Israel Barcena y Judit Romano, en el VAR: Jose Antonio Lopez y Alejandro Muniz. Amonestó a Cesar Tarrega (min.63), Unai Nunez (min.65), por parte del VALENCIA. Amonestó a Andreas Christensen (min.70), Marc Bernal (min.79), por parte del BARCELONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.77: ¡PENALTI! - Marc Bernal de Barcelona comete un penalti contra Jesús Vázquez.



Min.77: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para Valencia.



Min.79: Después de revisar el VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió revocar el penal para Valencia.





--ESTADIO.

Estadio Mestalla (46,457 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Barcelona Goles 3 1 Remates Fuera 9 5 Remates 19 11 Pases Totales 205 690 Corners 7 8 Faltas 11 8 Posesión 24% 76% Tiros Bloqueados 4 2 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 65 110 Ataques Peligrosos 35 45 Centros 12 13 Saques de Banda 15 26 Saques de Portería 5 9 Tratamientos 3 3 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 9 12 Paradas 3 3 Contra Golpes 6 1



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 94 38 2 Champions Real Madrid 86 38 3 Champions Villarreal 69 37 4 Champions Atlético 69 37 5 Champions Betis 60 38 6 Europa League Celta 54 38 7 Conference League Getafe 51 38 9 Permanencia Valencia 49 38 18 Descenso Mallorca 42 38 19 Descenso Girona 41 38 20 Descenso Real Oviedo 29 38



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Valencia 3-1 Barcelona 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia 26/01/2025 LaLiga Barcelona 7-1 Valencia 17/08/2024 LaLiga Valencia 1-2 Barcelona 29/04/2024 LaLiga Barcelona 4-2 Valencia









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/05/2026 LaLiga Valencia 3-1 Barcelona 17/05/2026 LaLiga Real Sociedad 3-4 Valencia 14/05/2026 LaLiga Valencia 1-1 Rayo 10/05/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Valencia 02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético









-Últimos Resultados del Barcelona.

