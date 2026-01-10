Valencia 1 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 1 - 1 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 10 de enero de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
En un equilibrado enfrentamiento en el Estadio Mestalla, Valencia y Elche terminaron empatando a uno, resultado que refleja la intensidad y la lucha de ambos equipos por sumar puntos en la jornada. A pesar de que el Elche mostró una mayor posesión del balón con un 62% frente al 38% del Valencia, fueron los locales quienes tuvieron más intentos de gol, destacando en el número de remates. El partido se mantuvo sin goles hasta que Grady Diangana, asistido por Adria Pedrosa en el minuto 75, abrió el marcador para el Elche, pero el Valencia logró igualar gracias a un penalti convertido por Pepelu en el minuto 87.
El encuentro estuvo marcado por la igualdad, no solo en el marcador sino también en las acciones disciplinarias, con el árbitro Miguel Ortiz mostrando tarjetas amarillas a ambos equipos, pero sin necesidad de recurrir a expulsiones ni a intervenciones significativas del VAR que alteraran el curso del juego. Este empate deja al Valencia en una situación complicada en la tabla, sumando solo un punto que lo sitúa en la decimoctava posición, lo que lo mantiene en la lucha por evitar el descenso, mientras que el Elche, con este resultado, se posiciona en el noveno lugar, manteniéndose en la mitad de la tabla pero sin lograr acercarse a los puestos que otorgan acceso a competiciones europeas.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 1 - ELCHE 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia (Dimitri Foulquier, min.17), Jose Copete, Jose Gaya, Cesar Tarrega; Filip Ugrinic (Javier Guerra, min.77), Pepelu, Diego Lopez (Largie Ramazani, min.77), Andre Almeida (Arnaut Danjuma, min.65), Luis Rioja, Lucas Beltran (Umar Sadiq, min.65).
ELCHE: Matias Dituro; Alvaro Nunez (Adria Pedrosa, min.74), Victor Chust, Pedro Bigas (David Affengruber, min.60), Leo Petrot; Marc Aguado, German Valera, Martim Neto (Grady Diangana, min.74), Aleix Febas (Federico Redondo, min.83), Yago Santiago (Adam Boayar, min.60), Alvaro Rodriguez.
--GOLES.
0-1, min.75: Grady Diangana (Adria Pedrosa) .
1-1, min.87: Pepelu, de penalti.
--ÁRBITRO.
Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Mario Melero y Luis Mario Milla. Amonestó a Pepelu (min.90+4), Largie Ramazani (min.90+5), por parte del VALENCIA. Amonestó a Alvaro Nunez (min.64), Victor Chust (min.73), Adria Pedrosa (min.90+5), por parte del ELCHE.
--INCIDENCIAS VAR.
Ninguna
--ESTADIO.
Estadio Mestalla televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Elche
|Goles
| 1
| 1
|Remates Fuera
| 9
| 1
|Remates
| 15
| 4
|Pases Totales
| 149
| 306
|Corners
| 8
| 6
|Faltas
| 14
| 14
|Posesión
| 38%
| 62%
|Tiros Bloqueados
| 2
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 5
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 1
|Ataques
| 44
| 45
|Ataques Peligrosos
| 34
| 16
|Centros
| 11
| 7
|Saques de Banda
| 13
| 12
|Saques de Portería
| 1
| 12
|Tratamientos
| 3
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 19
| 17
|Paradas
| 0
| 3
|Contra Golpes
| 5
| 7
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 49
| 19
|2
| Champions
| Real Madrid
| 45
| 19
|3
| Champions
| Villarreal
| 41
| 18
|4
| Champions
| Atlético
| 38
| 19
|5
| Europa League
| Espanyol
| 33
| 18
|6
| Conference League
| Betis
| 29
| 19
|9
| Permanencia
| Elche
| 23
| 19
|18
| Descenso
| Valencia
| 17
| 19
|19
| Descenso
| Levante
| 13
| 17
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 13
| 19
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|23/04/2023
| LaLiga
| Elche
| 0-2
| Valencia
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|03/01/2026
| LaLiga
| Celta
| 4-1
| Valencia
|19/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Mallorca
|13/12/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Valencia
|07/12/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Sevilla
-Últimos Resultados del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 1-1
| Elche
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|21/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 4-0
| Rayo
|13/12/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 3-1
| Elche
|07/12/2025
| LaLiga
| Elche
| 3-0
| Girona
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|18/01/2026 14:00
| LaLiga
| Getafe
| Valencia
|24/01/2026 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Espanyol
|01/02/2026 19:00
| LaLiga
| Betis
| Valencia
-Próximos partidos del Elche.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|19/01/2026 21:00
| LaLiga
| Elche
| Sevilla
|23/01/2026 21:00
| LaLiga
| Levante
| Elche
|01/02/2026 19:00
| LaLiga
| Elche
| Barcelona