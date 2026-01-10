Valencia 1 - 1 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Valencia 1 - 1 Elche: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de enero de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

En un equilibrado enfrentamiento en el Estadio Mestalla, Valencia y Elche terminaron empatando a uno, resultado que refleja la intensidad y la lucha de ambos equipos por sumar puntos en la jornada. A pesar de que el Elche mostró una mayor posesión del balón con un 62% frente al 38% del Valencia, fueron los locales quienes tuvieron más intentos de gol, destacando en el número de remates. El partido se mantuvo sin goles hasta que Grady Diangana, asistido por Adria Pedrosa en el minuto 75, abrió el marcador para el Elche, pero el Valencia logró igualar gracias a un penalti convertido por Pepelu en el minuto 87. El encuentro estuvo marcado por la igualdad, no solo en el marcador sino también en las acciones disciplinarias, con el árbitro Miguel Ortiz mostrando tarjetas amarillas a ambos equipos, pero sin necesidad de recurrir a expulsiones ni a intervenciones significativas del VAR que alteraran el curso del juego. Este empate deja al Valencia en una situación complicada en la tabla, sumando solo un punto que lo sitúa en la decimoctava posición, lo que lo mantiene en la lucha por evitar el descenso, mientras que el Elche, con este resultado, se posiciona en el noveno lugar, manteniéndose en la mitad de la tabla pero sin lograr acercarse a los puestos que otorgan acceso a competiciones europeas.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 1 - ELCHE 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Thierry Correia (Dimitri Foulquier, min.17), Jose Copete, Jose Gaya, Cesar Tarrega; Filip Ugrinic (Javier Guerra, min.77), Pepelu, Diego Lopez (Largie Ramazani, min.77), Andre Almeida (Arnaut Danjuma, min.65), Luis Rioja, Lucas Beltran (Umar Sadiq, min.65).



ELCHE: Matias Dituro; Alvaro Nunez (Adria Pedrosa, min.74), Victor Chust, Pedro Bigas (David Affengruber, min.60), Leo Petrot; Marc Aguado, German Valera, Martim Neto (Grady Diangana, min.74), Aleix Febas (Federico Redondo, min.83), Yago Santiago (Adam Boayar, min.60), Alvaro Rodriguez.



--GOLES.

0-1, min.75: Grady Diangana (Adria Pedrosa) .

1-1, min.87: Pepelu, de penalti.





--ÁRBITRO.

Miguel Ortiz, asistido en las bandas por Jose Garrido y Guillermo Santiago, en el VAR: Mario Melero y Luis Mario Milla. Amonestó a Pepelu (min.90+4), Largie Ramazani (min.90+5), por parte del VALENCIA. Amonestó a Alvaro Nunez (min.64), Victor Chust (min.73), Adria Pedrosa (min.90+5), por parte del ELCHE.



--INCIDENCIAS VAR.

Ninguna



--ESTADIO.

Estadio Mestalla televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Elche Goles 1 1 Remates Fuera 9 1 Remates 15 4 Pases Totales 149 306 Corners 8 6 Faltas 14 14 Posesión 38% 62% Tiros Bloqueados 2 2 Fueras de Juego 3 5 Tarjetas Amarillas 2 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 1 Ataques 44 45 Ataques Peligrosos 34 16 Centros 11 7 Saques de Banda 13 12 Saques de Portería 1 12 Tratamientos 3 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 19 17 Paradas 0 3 Contra Golpes 5 7



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 49 19 2 Champions Real Madrid 45 19 3 Champions Villarreal 41 18 4 Champions Atlético 38 19 5 Europa League Espanyol 33 18 6 Conference League Betis 29 19 9 Permanencia Elche 23 19 18 Descenso Valencia 17 19 19 Descenso Levante 13 17 20 Descenso Real Oviedo 13 19



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 23/04/2023 LaLiga Elche 0-2 Valencia









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 03/01/2026 LaLiga Celta 4-1 Valencia 19/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Mallorca 13/12/2025 LaLiga Atlético 2-1 Valencia 07/12/2025 LaLiga Valencia 1-1 Sevilla









-Últimos Resultados del Elche.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/01/2026 LaLiga Valencia 1-1 Elche 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 21/12/2025 LaLiga Elche 4-0 Rayo 13/12/2025 LaLiga Mallorca 3-1 Elche 07/12/2025 LaLiga Elche 3-0 Girona









-Próximos partidos del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 18/01/2026 14:00 LaLiga Getafe Valencia 24/01/2026 16:15 LaLiga Valencia Espanyol 01/02/2026 19:00 LaLiga Betis Valencia









-Próximos partidos del Elche.

