Valencia 2 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 25 de abril de 2026.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Valencia se impuso este sábado al Girona por 2-1 en un partido disputado en el Estadio Mestalla, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga. El encuentro comenzó con un dominio del equipo visitante, que controló el balón con un 63% de posesión, pero fue el conjunto local el que se mostró más efectivo de cara al gol. Largie Ramazani abrió el marcador en el minuto 51, y poco después, Umar Sadiq amplió la ventaja para los valencianos en el 60'. Sin embargo, el Girona reaccionó rápidamente y Joel Roca recortó distancias en el 63', tras una asistencia de Alejandro Frances. A pesar de los intentos del Girona por igualar el marcador, el Valencia logró mantener su ventaja hasta el final del partido, destacando la actuación de Largie Ramazani como el jugador más participativo en el ataque del equipo local.

Con esta victoria, el Valencia suma tres puntos importantes que le permiten igualar a Osasuna con 39 puntos, aunque permanece en la undécima posición debido a la diferencia de goles. Por su parte, el Girona, que tuvo más control del balón y un mayor número de pases totales, se queda con 38 puntos en la decimocuarta posición. En la parte alta de la tabla, el Barcelona se mantiene como líder destacado con 85 puntos, y el Real Madrid, con 74 puntos, sigue en la segunda posición. El Villarreal, con un partido menos, ocupa la tercera posición con 62 puntos, mientras que el Atlético de Madrid se mantiene cuarto con 57 puntos, ambos en puestos de Champions. En la zona baja, el Real Oviedo sigue en la última posición con 28 puntos, a seis de la salvación.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 2 - GIRONA 1 (0-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia (Unai Nunez, min.72), Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra (Filip Ugrinic, min.65), Guido Rodriguez, Largie Ramazani (Andre Almeida, min.85); Umar Sadiq (Hugo Duro, min.72), Lucas Beltran (Diego Lopez, min.65).



GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind (Hugo Rincon, min.70), Alex Moreno (Alejandro Frances, min.61); Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Joel Roca, min.61), Azzedine Ounahi (Cristhian Stuani, min.69), Claudio Echeverri (Bryan Gil, min.61).



--GOLES.

1-0, min.51: Largie Ramazani.

2-0, min.60: Umar Sadiq (Jose Gaya) .

2-1, min.63: Joel Roca (Alejandro Frances) .





--ÁRBITRO.

Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Julian Villasenor, en el VAR: Valentin Pizarro y Raul Gonzalez. Amonestó a Renzo Saravia (min.38), Guido Rodriguez (min.90+9), por parte del VALENCIA. Amonestó a Alex Moreno (min.41), Cristhian Stuani (min.90+3), por parte del GIRONA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.17: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para Valencia.



Min.18: Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no otorgar un penal para Valencia!





--ESTADIO.

Estadio Mestalla (44,394 espectadores) televisado por Movistar La Liga



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Girona Goles 2 1 Remates Fuera 4 1 Remates 10 6 Pases Totales 134 252 Corners 4 4 Faltas 22 8 Posesión 37% 63% Tiros Bloqueados 4 2 Fueras de Juego 4 3 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 1 1 Ataques 39 47 Ataques Peligrosos 22 22 Centros 12 11 Saques de Banda 14 16 Saques de Portería 0 5 Tratamientos 1 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 11 26 Paradas 2 0 Contra Golpes 2 0



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-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 33 2 Champions Real Madrid 74 33 3 Champions Villarreal 62 32 4 Champions Atlético 57 32 5 Europa League Betis 50 33 6 Conference League Getafe 44 33 11 Permanencia Valencia 39 33 14 Permanencia Girona 38 33 18 Descenso Sevilla 34 32 19 Descenso Levante 32 32 20 Descenso Real Oviedo 28 32



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona 04/10/2025 LaLiga Girona 2-1 Valencia 15/03/2025 LaLiga Girona 1-1 Valencia 21/09/2024 LaLiga Valencia 2-0 Girona 19/05/2024 LaLiga Valencia 1-3 Girona









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona 21/04/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Valencia 11/04/2026 LaLiga Elche 1-0 Valencia 05/04/2026 LaLiga Valencia 2-3 Celta 21/03/2026 LaLiga Sevilla 0-2 Valencia









-Últimos Resultados del Girona.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/04/2026 LaLiga Valencia 2-1 Girona 21/04/2026 LaLiga Girona 2-3 Betis 10/04/2026 LaLiga Real Madrid 1-1 Girona 06/04/2026 LaLiga Girona 1-0 Villarreal 21/03/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Girona









-Próximos partidos del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 02/05/2026 16:15 LaLiga Valencia Atlético 10/05/2026 16:15 LaLiga Athletic Bilbao Valencia 14/05/2026 19:00 LaLiga Valencia Rayo









-Próximos partidos del Girona.

