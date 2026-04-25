Valencia 2 - 1 Girona | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 25 de abril de 2026.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Valencia se impuso este sábado al Girona por 2-1 en un partido disputado en el Estadio Mestalla, correspondiente a la jornada 32 de LaLiga. El encuentro comenzó con un dominio del equipo visitante, que controló el balón con un 63% de posesión, pero fue el conjunto local el que se mostró más efectivo de cara al gol. Largie Ramazani abrió el marcador en el minuto 51, y poco después, Umar Sadiq amplió la ventaja para los valencianos en el 60'. Sin embargo, el Girona reaccionó rápidamente y Joel Roca recortó distancias en el 63', tras una asistencia de Alejandro Frances. A pesar de los intentos del Girona por igualar el marcador, el Valencia logró mantener su ventaja hasta el final del partido, destacando la actuación de Largie Ramazani como el jugador más participativo en el ataque del equipo local.
Con esta victoria, el Valencia suma tres puntos importantes que le permiten igualar a Osasuna con 39 puntos, aunque permanece en la undécima posición debido a la diferencia de goles. Por su parte, el Girona, que tuvo más control del balón y un mayor número de pases totales, se queda con 38 puntos en la decimocuarta posición. En la parte alta de la tabla, el Barcelona se mantiene como líder destacado con 85 puntos, y el Real Madrid, con 74 puntos, sigue en la segunda posición. El Villarreal, con un partido menos, ocupa la tercera posición con 62 puntos, mientras que el Atlético de Madrid se mantiene cuarto con 57 puntos, ambos en puestos de Champions. En la zona baja, el Real Oviedo sigue en la última posición con 28 puntos, a seis de la salvación.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 2 - GIRONA 1 (0-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia (Unai Nunez, min.72), Cesar Tarrega, Pepelu, Jose Gaya; Luis Rioja, Javier Guerra (Filip Ugrinic, min.65), Guido Rodriguez, Largie Ramazani (Andre Almeida, min.85); Umar Sadiq (Hugo Duro, min.72), Lucas Beltran (Diego Lopez, min.65).
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Arnau Martinez, Vitor Reis, Daley Blind (Hugo Rincon, min.70), Alex Moreno (Alejandro Frances, min.61); Ivan Martin, Axel Witsel, Viktor Tsigankov, Thomas Lemar (Joel Roca, min.61), Azzedine Ounahi (Cristhian Stuani, min.69), Claudio Echeverri (Bryan Gil, min.61).
--GOLES.
1-0, min.51: Largie Ramazani.
2-0, min.60: Umar Sadiq (Jose Gaya) .
2-1, min.63: Joel Roca (Alejandro Frances) .
--ÁRBITRO.
Alejandro Muniz, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Julian Villasenor, en el VAR: Valentin Pizarro y Raul Gonzalez. Amonestó a Renzo Saravia (min.38), Guido Rodriguez (min.90+9), por parte del VALENCIA. Amonestó a Alex Moreno (min.41), Cristhian Stuani (min.90+3), por parte del GIRONA.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.17: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión del VAR en progreso, un posible penalti para Valencia.
Min.18: Después de revisar el VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no otorgar un penal para Valencia!
--ESTADIO.
Estadio Mestalla (44,394 espectadores) televisado por Movistar La Liga
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Girona
|Goles
| 2
| 1
|Remates Fuera
| 4
| 1
|Remates
| 10
| 6
|Pases Totales
| 134
| 252
|Corners
| 4
| 4
|Faltas
| 22
| 8
|Posesión
| 37%
| 63%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 4
| 3
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 2
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 39
| 47
|Ataques Peligrosos
| 22
| 22
|Centros
| 12
| 11
|Saques de Banda
| 14
| 16
|Saques de Portería
| 0
| 5
|Tratamientos
| 1
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 11
| 26
|Paradas
| 2
| 0
|Contra Golpes
| 2
| 0
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-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 85
| 33
|2
| Champions
| Real Madrid
| 74
| 33
|3
| Champions
| Villarreal
| 62
| 32
|4
| Champions
| Atlético
| 57
| 32
|5
| Europa League
| Betis
| 50
| 33
|6
| Conference League
| Getafe
| 44
| 33
|11
| Permanencia
| Valencia
| 39
| 33
|14
| Permanencia
| Girona
| 38
| 33
|18
| Descenso
| Sevilla
| 34
| 32
|19
| Descenso
| Levante
| 32
| 32
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 28
| 32
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|04/10/2025
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Valencia
|15/03/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Valencia
|21/09/2024
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Girona
|19/05/2024
| LaLiga
| Valencia
| 1-3
| Girona
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|21/04/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Valencia
|11/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Valencia
|05/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-3
| Celta
|21/03/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 0-2
| Valencia
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|25/04/2026
| LaLiga
| Valencia
| 2-1
| Girona
|21/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 2-3
| Betis
|10/04/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Girona
|06/04/2026
| LaLiga
| Girona
| 1-0
| Villarreal
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|02/05/2026 16:15
| LaLiga
| Valencia
| Atlético
|10/05/2026 16:15
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| Valencia
|14/05/2026 19:00
| LaLiga
| Valencia
| Rayo
-Próximos partidos del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|01/05/2026 21:00
| LaLiga
| Girona
| Mallorca
|11/05/2026 21:00
| LaLiga
| Rayo
| Girona
|14/05/2026 20:00
| LaLiga
| Girona
| Real Sociedad