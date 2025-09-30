Valencia 1 - 2 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 30 de septiembre de 2025.

El Valencia cayó derrotado este martes en el Estadio Mestalla ante el Real Oviedo por 1-2, en un partido marcado por la temprana diana de Arnaut Danjuma en el minuto 4, quien también protagonizó un penalti fallado en el minuto 76. Los locales dominaron la posesión con un 57% y generaron más ocasiones, pero los visitantes sentenciaron el encuentro con los goles de Luka Ilic en el minuto 85 y José Salomón Rondón en el minuto 86. El partido tuvo un punto de inflexión con la expulsión de Luka Ilic en el minuto 90+3, que no modificó el resultado final.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VALENCIA 1 - OVIEDO 2 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya; Luis Rioja (Largie Ramazani, min.86), Javier Guerra (Pepelu, min.55), Baptiste Santamaria, Arnaut Danjuma (Daniel Raba, min.78); Hugo Duro (Lucas Beltran, min.55), Andre Almeida (Diego Lopez, min.55).



OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Dani Calvo, David Carmo, Rahim Alhassane; Alberto Reina (Ilyas Chaira, min.77), Leander Dendoncker, Santiago Colombatto; Haissem Hassan (David Costas, min.88), Federico Vinas (Jose Salomon Rondon, min.77), Josip Brekalo (Luka Ilic, min.65).



--GOLES.

1-0, min.4: Arnaut Danjuma (Luis Rioja) .

1-1, min.85: Luka Ilic.

1-2, min.86: Jose Salomon Rondon.

Amarilla al banquillo, a Veljko Paunovic del Real Oviedo en el minuto 77 .

Penalty fallado por Arnaut Danjuma del Valencia en el minuto 76 .





--ÁRBITRO.

Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Daniel Trujillo y Iosu Galech. Amonestó a Cesar Tarrega (min.56), por parte del VALENCIA. Amonestó a Federico Vinas (min.62), Luka Ilic (min.71), Alberto Reina (min.75), y, además expulso por doble amarilla a Luka Ilic (min.90+3), por parte del OVIEDO.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.72: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Valencia.



Min.74: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti a Valencia.





--ESTADIO.

Estadio Mestalla televisado por Dazn



-Estadísticas del partido.

Estadística Valencia Oviedo Goles 1 2 Remates Fuera 7 3 Remates 16 11 Pases Totales 274 227 Corners 5 4 Faltas 13 13 Posesión 57% 43% Tiros Bloqueados 3 4 Fueras de Juego 2 4 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 1 Asistencias 1 1 Ataques 48 43 Ataques Peligrosos 24 15 Centros 18 9 Saques de Banda 11 17 Saques de Portería 5 8 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 17 15 Paradas 2 5 Contra Golpes 5 4



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 19 7 2 Champions Real Madrid 18 7 3 Champions Villarreal 16 7 4 Champions Elche 13 7 5 Europa League Atlético 12 7 6 Conference League Betis 12 7 12 Permanencia Valencia 8 7 14 Permanencia Real Oviedo 6 7 18 Descenso Real Sociedad 5 7 19 Descenso Mallorca 5 7 20 Descenso Girona 3 7



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo









-Últimos Resultados del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo 23/09/2025 LaLiga Espanyol 2-2 Valencia 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao 14/09/2025 LaLiga Barcelona 6-0 Valencia 29/08/2025 LaLiga Valencia 3-0 Getafe









-Últimos Resultados del Oviedo.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 30/09/2025 LaLiga Valencia 1-2 Real Oviedo 25/09/2025 LaLiga Real Oviedo 1-3 Barcelona 21/09/2025 LaLiga Elche 1-0 Real Oviedo 13/09/2025 LaLiga Getafe 2-0 Real Oviedo 30/08/2025 LaLiga Real Oviedo 1-0 Real Sociedad









-Próximos partidos del Valencia.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 04/10/2025 16:15 LaLiga Girona Valencia 20/10/2025 21:00 LaLiga Alavés Valencia 25/10/2025 21:00 LaLiga Valencia Villarreal









-Próximos partidos del Oviedo.

