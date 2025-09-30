Valencia 1 - 2 Oviedo | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 30 de septiembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Valencia cayó derrotado este martes en el Estadio Mestalla ante el Real Oviedo por 1-2, en un partido marcado por la temprana diana de Arnaut Danjuma en el minuto 4, quien también protagonizó un penalti fallado en el minuto 76. Los locales dominaron la posesión con un 57% y generaron más ocasiones, pero los visitantes sentenciaron el encuentro con los goles de Luka Ilic en el minuto 85 y José Salomón Rondón en el minuto 86. El partido tuvo un punto de inflexión con la expulsión de Luka Ilic en el minuto 90+3, que no modificó el resultado final.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VALENCIA 1 - OVIEDO 2 (1-0, al descanso).
--EQUIPOS.
VALENCIA: Julen Agirrezabala; Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya; Luis Rioja (Largie Ramazani, min.86), Javier Guerra (Pepelu, min.55), Baptiste Santamaria, Arnaut Danjuma (Daniel Raba, min.78); Hugo Duro (Lucas Beltran, min.55), Andre Almeida (Diego Lopez, min.55).
OVIEDO: Aaron Escandell; Lucas Ahijado, Dani Calvo, David Carmo, Rahim Alhassane; Alberto Reina (Ilyas Chaira, min.77), Leander Dendoncker, Santiago Colombatto; Haissem Hassan (David Costas, min.88), Federico Vinas (Jose Salomon Rondon, min.77), Josip Brekalo (Luka Ilic, min.65).
--GOLES.
1-0, min.4: Arnaut Danjuma (Luis Rioja) .
1-1, min.85: Luka Ilic.
1-2, min.86: Jose Salomon Rondon.
Amarilla al banquillo, a Veljko Paunovic del Real Oviedo en el minuto 77 .
Penalty fallado por Arnaut Danjuma del Valencia en el minuto 76 .
--ÁRBITRO.
Ricardo De Burgos, asistido en las bandas por Iker De Francisco y Asier Perez, en el VAR: Daniel Trujillo y Iosu Galech. Amonestó a Cesar Tarrega (min.56), por parte del VALENCIA. Amonestó a Federico Vinas (min.62), Luka Ilic (min.71), Alberto Reina (min.75), y, además expulso por doble amarilla a Luka Ilic (min.90+3), por parte del OVIEDO.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.72: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para Valencia.
Min.74: Después de la revisión del VAR, el árbitro cambió la decisión y decidió conceder un penalti a Valencia.
--ESTADIO.
Estadio Mestalla televisado por Dazn
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Valencia
| Oviedo
|Goles
| 1
| 2
|Remates Fuera
| 7
| 3
|Remates
| 16
| 11
|Pases Totales
| 274
| 227
|Corners
| 5
| 4
|Faltas
| 13
| 13
|Posesión
| 57%
| 43%
|Tiros Bloqueados
| 3
| 4
|Fueras de Juego
| 2
| 4
|Tarjetas Amarillas
| 1
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 1
|Asistencias
| 1
| 1
|Ataques
| 48
| 43
|Ataques Peligrosos
| 24
| 15
|Centros
| 18
| 9
|Saques de Banda
| 11
| 17
|Saques de Portería
| 5
| 8
|Tratamientos
| 1
| 0
|Sustituciones
| 5
| 4
|Tiros de Falta
| 17
| 15
|Paradas
| 2
| 5
|Contra Golpes
| 5
| 4
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 19
| 7
|2
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 7
|3
| Champions
| Villarreal
| 16
| 7
|4
| Champions
| Elche
| 13
| 7
|5
| Europa League
| Atlético
| 12
| 7
|6
| Conference League
| Betis
| 12
| 7
|12
| Permanencia
| Valencia
| 8
| 7
|14
| Permanencia
| Real Oviedo
| 6
| 7
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Mallorca
| 5
| 7
|20
| Descenso
| Girona
| 3
| 7
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
-Últimos Resultados del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
|23/09/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Valencia
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|14/09/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 6-0
| Valencia
|29/08/2025
| LaLiga
| Valencia
| 3-0
| Getafe
-Últimos Resultados del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|30/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 1-2
| Real Oviedo
|25/09/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-3
| Barcelona
|21/09/2025
| LaLiga
| Elche
| 1-0
| Real Oviedo
|13/09/2025
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Real Oviedo
|30/08/2025
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-0
| Real Sociedad
-Próximos partidos del Valencia.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/10/2025 16:15
| LaLiga
| Girona
| Valencia
|20/10/2025 21:00
| LaLiga
| Alavés
| Valencia
|25/10/2025 21:00
| LaLiga
| Valencia
| Villarreal
-Próximos partidos del Oviedo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|04/10/2025 14:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Levante
|17/10/2025 21:00
| LaLiga
| Real Oviedo
| Espanyol
|25/10/2025 14:00
| LaLiga
| Girona
| Real Oviedo