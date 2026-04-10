Valentin Vacherot 2 - 1 Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Rolex Monte Carlo Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 10 de abril de 2026.





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El tenista monegasco Valentin Vacherot ha avanzado a las semifinales del torneo Rolex Monte Carlo Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar al australiano Alex de Minaur (6-4, 3-6, 6-3) en un partido que duró 2 horas y 23 minutos. En el primer set, Vacherot logró dos 'breaks', rompiendo el servicio de De Minaur en el segundo y décimo juego, lo que le permitió cerrar el set 6-4. De Minaur también consiguió un 'break' en el séptimo juego, pero no fue suficiente para remontar. El segundo set fue dominado por De Minaur, quien consiguió dos 'breaks' en el quinto y noveno juego, llevándose el set 6-3. Vacherot no pudo romper el servicio de su rival en este set. En el tercer y decisivo set, Vacherot logró un 'break' crucial en el quinto juego, lo que le permitió mantener la ventaja y cerrar el set 6-3. Durante el partido, Vacherot tuvo un porcentaje de primer servicio del 58% y ganó el 60% de los puntos con su servicio.



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