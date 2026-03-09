Victoria Mboko 2 - 0 Anna Kalinskaya: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 9 de marzo de 2026.





La tenista canadiense Victoria Mboko ha avanzado a los octavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura, tras ganar a la rusa Anna Kalinskaya con un resultado de 6-4, 6-1 en el encuentro. Este partido correspondía a los dieciseisavos de final del torneo. Durante el primer set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el décimo juego, donde Mboko logró un quiebre crucial para cerrar el set 6-4. En el segundo set, Mboko dominó desde el inicio, logrando dos quiebres tempranos y manteniendo su servicio a lo largo del set para cerrarlo con un contundente 6-1. Victoria Mboko mostró una sólida actuación en su servicio a lo largo del partido, lo que fue clave para su victoria. En términos de estadísticas de saque, Mboko logró mantener un alto porcentaje de puntos ganados en su primer servicio, lo que le permitió controlar los juegos en los que tenía el saque y presionar constantemente el servicio de su oponente.



