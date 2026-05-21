Victoria Mboko 2 - 0 Leylah Fernandez: resumen y estadísticas del partido de Internationaux de Strasbourg (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 21 de mayo de 2026.





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La tenista canadiense Victoria Mboko ha avanzado a las semifinales del torneo Internationaux de Strasbourg, de categoría WTA 500 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a su compatriota Leylah Fernandez por 6-4, 6-4 en 1 hora y 33 minutos. En el primer set, Victoria Mboko logró romper el servicio de Leylah Fernandez en dos ocasiones, en el tercer y quinto juego, lo que le permitió tomar una ventaja decisiva para cerrar el set 6-4. Leylah Fernandez también consiguió un break en el octavo juego, pero no fue suficiente para revertir el marcador. En el segundo set, Mboko comenzó rompiendo el servicio de Fernandez en el primer juego y consolidó su ventaja manteniendo su servicio. Aunque Fernandez logró un break en el cuarto juego, Mboko recuperó rápidamente el control del set con otro break en el séptimo juego, asegurando el set y el partido con un marcador de 6-4. En cuanto a las estadísticas de saque, Victoria Mboko tuvo un 56% de efectividad en su primer servicio, ganando el 80% de esos puntos. Además, cometió 4 dobles faltas y logró 4 aces durante el partido.



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