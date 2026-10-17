Villareal 0 - 0 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)
Madrid, 17 de octubre de 2026.
-Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial
El Villarreal y el Elche empataron sin goles este sábado en el Estadio de la Cerámica, en un partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga. El conjunto local llevó la iniciativa durante gran parte del encuentro, dominando la posesión del balón con un 57% y realizando un total de 19 remates, frente a los 8 del equipo visitante. Sin embargo, la falta de acierto de cara a portería y la sólida actuación defensiva del Elche, liderada por su portero Matías Dituro, impidieron que el marcador se moviera. Un momento clave del partido llegó en el minuto 61 cuando el árbitro señaló un penalti a favor del Elche, pero tras la revisión del VAR, la decisión fue revocada, manteniendo el empate en el marcador. A pesar de los esfuerzos de jugadores como Alberto Moleiro, el Villarreal no pudo concretar sus oportunidades, mientras que el Elche se mantuvo firme en defensa para llevarse un punto de su visita.
-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial
-FICHA TÉCNICA
RESULTADO: VILLAREAL 0 - ELCHE 0 (0-0, al descanso).
-EQUIPOS
VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Juan Foyth, Sergi Cardona, Logan Costa; Ilias Akhomach (Gerard Moreno, min.75), Santi Comesana (Georges Mikautadze, min.66), Carlos Macia (Nathan Saliba, min.66), Alberto Moleiro; Tani Oluwaseyi (Pape Gueye, min.66), Ayoze Perez (Nizar El Jmili, min.84).
ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (Ruben Sanchez, min.83), Roy Revivo, Javi Morcillo, Victor Chust, German Valera; Gonzalo Villar, Thomas Lemar (Martim Neto, min.65), Marc Aguado (Federico Redondo, min.28); Abiel Osorio (Fer Nino, min.65), Lucas Cepeda (Tete Morente, min.65).
-GOLES
Penalty pitado a favor de Elche anulado, que había cometido Alberto Moleiro en el minuto 61 .
-ÁRBITRO
Victor Garcia, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Julian Villasenor, en el VAR: Alvaro Moreno y David Galvez. Amonestó a Alex Freeman (min.81), Juan Foyth (min.90+1), por parte de VILLAREAL. Amonestó a Gonzalo Villar (min.38), Tete Morente (min.71), Roy Revivo (min.75), Victor Chust (min.90+1), por parte de ELCHE.
-INCIDENCIAS VAR
Min.61: ¡PENALTI! - Alberto Moleiro (Villarreal) comete penalti sobre Roy Revivo.
Min.61: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Alberto Moleiro (Villarreal).
Min.62: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Elche.
Min.64: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Elche!
Min.64: ¡NO HAY TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro retira la tarjeta mostrada a Alberto Moleiro (Villarreal).
-ESTADIO
Estadio de la Ceramica televisado por Dazn
Estadísticas del partido
|Estadística
| Villareal
| Elche
|Goles
| 0
| 0
|Remates Fuera
| 5
| 4
|Remates
| 19
| 8
|Pases Totales
| 524
| 388
|Corners
| 10
| 5
|Faltas
| 13
| 7
|Posesión
| 57%
| 43%
|Tiros Bloqueados
| 7
| 2
|Fueras de Juego
| 6
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 2
| 4
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 0
| 0
|Ataques
| 119
| 66
|Ataques Peligrosos
| 71
| 23
|Centros
| 27
| 11
|Saques de Banda
| 11
| 16
|Saques de Portería
| 6
| 9
|Tratamientos
| 0
| 1
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 7
| 19
|Paradas
| 2
| 6
|Contra Golpes
| 9
| 3
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 24
| 8
|2
| Champions
| Atlético
| 22
| 9
|3
| Champions
| Betis
| 19
| 8
|4
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 8
|5
| Europa League
| Sevilla
| 14
| 8
|6
| Conference League
| Real Sociedad
| 13
| 8
|9
| Permanencia
| Villarreal
| 9
| 9
|18
| Descenso
| Elche
| 7
| 9
|19
| Descenso
| Valencia
| 5
| 8
|20
| Descenso
| Malaga
| 4
| 8
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Elche
|08/03/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Elche
|03/01/2026
| LaLiga
| Elche
| 1-3
| Villarreal
|04/02/2023
| LaLiga
| Elche
| 3-1
| Villarreal
Últimos Resultados de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Elche
|13/10/2026
| Champions
| Villarreal
| 3-1
| SSC Napoli
|10/10/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-0
| Villarreal
|20/09/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 3-1
| Levante
|17/09/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-3
| Villarreal
Últimos Resultados de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/10/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 0-0
| Elche
|11/10/2026
| LaLiga
| Elche
| 0-0
| Celta
|18/09/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-3
| Elche
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
|12/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-1
| Elche
Próximos partidos de Villareal
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/10/2026 21:00
| Champions
| Liverpool
| Villarreal
|24/10/2026 18:30
| LaLiga
| Valencia
| Villarreal
|30/10/2026 21:00
| LaLiga
| Villarreal
| Espanyol
Próximos partidos de Elche
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|24/10/2026 14:00
| LaLiga
| Rayo
| Elche
|01/11/2026 18:30
| LaLiga
| Elche
| Valencia
|08/11/2026 14:00
| LaLiga
| Elche
| Betis