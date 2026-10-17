Villareal 0 - 0 Elche | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 9 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 17 de octubre de 2026.

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El Villarreal y el Elche empataron sin goles este sábado en el Estadio de la Cerámica, en un partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga. El conjunto local llevó la iniciativa durante gran parte del encuentro, dominando la posesión del balón con un 57% y realizando un total de 19 remates, frente a los 8 del equipo visitante. Sin embargo, la falta de acierto de cara a portería y la sólida actuación defensiva del Elche, liderada por su portero Matías Dituro, impidieron que el marcador se moviera. Un momento clave del partido llegó en el minuto 61 cuando el árbitro señaló un penalti a favor del Elche, pero tras la revisión del VAR, la decisión fue revocada, manteniendo el empate en el marcador. A pesar de los esfuerzos de jugadores como Alberto Moleiro, el Villarreal no pudo concretar sus oportunidades, mientras que el Elche se mantuvo firme en defensa para llevarse un punto de su visita.

-Fin de texto generado mediante inteligencia artificial

-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VILLAREAL 0 - ELCHE 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Alex Freeman, Juan Foyth, Sergi Cardona, Logan Costa; Ilias Akhomach (Gerard Moreno, min.75), Santi Comesana (Georges Mikautadze, min.66), Carlos Macia (Nathan Saliba, min.66), Alberto Moleiro; Tani Oluwaseyi (Pape Gueye, min.66), Ayoze Perez (Nizar El Jmili, min.84).ELCHE: Matias Dituro; Buba Sangare (Ruben Sanchez, min.83), Roy Revivo, Javi Morcillo, Victor Chust, German Valera; Gonzalo Villar, Thomas Lemar (Martim Neto, min.65), Marc Aguado (Federico Redondo, min.28); Abiel Osorio (Fer Nino, min.65), Lucas Cepeda (Tete Morente, min.65).

-GOLES

Penalty pitado a favor de Elche anulado, que había cometido Alberto Moleiro en el minuto 61 .

-ÁRBITRO

Victor Garcia, asistido en las bandas por Diego Sanchez y Julian Villasenor, en el VAR: Alvaro Moreno y David Galvez. Amonestó a Alex Freeman (min.81), Juan Foyth (min.90+1), por parte de VILLAREAL. Amonestó a Gonzalo Villar (min.38), Tete Morente (min.71), Roy Revivo (min.75), Victor Chust (min.90+1), por parte de ELCHE.

-INCIDENCIAS VAR

Min.61: ¡PENALTI! - Alberto Moleiro (Villarreal) comete penalti sobre Roy Revivo.Min.61: El VAR interviene, y el árbitro retira la tarjeta a Alberto Moleiro (Villarreal).Min.62: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Elche.Min.64: Tras la verificación del VAR, ¡el árbitro revoca el penalti señalado a favor de Elche!Min.64: ¡NO HAY TARJETA! - Tras revisar la acción, el árbitro retira la tarjeta mostrada a Alberto Moleiro (Villarreal).

-ESTADIO

Estadio de la Ceramica televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Villareal Elche Goles 0 0 Remates Fuera 5 4 Remates 19 8 Pases Totales 524 388 Corners 10 5 Faltas 13 7 Posesión 57% 43% Tiros Bloqueados 7 2 Fueras de Juego 6 0 Tarjetas Amarillas 2 4 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 0 0 Ataques 119 66 Ataques Peligrosos 71 23 Centros 27 11 Saques de Banda 11 16 Saques de Portería 6 9 Tratamientos 0 1 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 7 19 Paradas 2 6 Contra Golpes 9 3

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 24 8 2 Champions Atlético 22 9 3 Champions Betis 19 8 4 Champions Real Madrid 18 8 5 Europa League Sevilla 14 8 6 Conference League Real Sociedad 13 8 9 Permanencia Villarreal 9 9 18 Descenso Elche 7 9 19 Descenso Valencia 5 8 20 Descenso Malaga 4 8

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Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche 08/03/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Elche 03/01/2026 LaLiga Elche 1-3 Villarreal 04/02/2023 LaLiga Elche 3-1 Villarreal

Últimos Resultados de Villareal

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/10/2026 LaLiga Villarreal 0-0 Elche 13/10/2026 Champions Villarreal 3-1 SSC Napoli 10/10/2026 LaLiga Real Madrid 1-0 Villarreal 20/09/2026 LaLiga Villarreal 3-1 Levante 17/09/2026 LaLiga Malaga 1-3 Villarreal

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