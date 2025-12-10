Villareal 2 - 3 FC Copenhague | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 2 - 3 FC Copenhague: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - EUROPA PRESS (2025)
Madrid, 10 de diciembre de 2025.
***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***
El Villareal ha perdido este miércoles por 2-3 ante el FC Copenhague en un partido disputado en la Champions. Los daneses se adelantaron con un gol de Mohamed Elyounoussi en el minuto 2, pero Santi Comesana empató para los locales en el 47. Elias Achouri volvió a poner por delante al conjunto visitante en el 48, sin embargo, Tani Oluwaseyi igualó el choque en el 56. Ya en el tiempo de descuento, Andreas Cornelius anotó el gol definitivo para el FC Copenhague. El partido se caracterizó por un mayor protagonismo ofensivo del equipo visitante, que llevó la iniciativa a través de sus remates y posesión de balón. Destacó la actuación de Mohamed Elyounoussi, autor del primer gol y muy participativo en ataque.
***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***
FICHA TÉCNICA.
--RESULTADO: VILLAREAL 2 - FC KOEBENHAVN 3 (0-1, al descanso).
--EQUIPOS.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.83); Tajon Buchanan (Ilias Akhomach, min.46), Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro (Manor Solomon, min.63); Nicolas Pepe (Ayoze Perez, min.46), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.46).
FC KOEBENHAVN: Dominik Kotarski; Yoram Zague (Birger Meling, min.72), Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Marcos Lopez; William Clem (Viktor Claesson, min.81), Mads Emil Madsen (Thomas Delaney, min.81), Mohamed Elyounoussi, Robert (Elias Achouri, min.46), Jordan Larsson, Viktor Dadason (Andreas Cornelius, min.71).
--GOLES.
0-1, min.2: Mohamed Elyounoussi (Marcos Lopez) .
1-1, min.47: Santi Comesana (Ilias Akhomach) .
1-2, min.48: Elias Achouri (Yoram Zague) .
2-2, min.56: Tani Oluwaseyi (Alfonso Pedraza) .
2-3, min.90: Andreas Cornelius.
Amarilla al banquillo, a Jacob Neestrup del FC Copenhague en el minuto 59 .
--ÁRBITRO.
Ivan Kruzliak, asistido en las bandas por Branislav Hancko y Jan Pozor, en el VAR: Aleandro Di Paolo y Marco Di Bello. Amonestó a Alfonso Pedraza (min.34), Ilias Akhomach (min.58), Pape Gueye (min.89), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Andreas Cornelius (min.77), Elias Achouri (min.83), por parte del FC KOEBENHAVN.
--INCIDENCIAS VAR.
Min.90(+2) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para FC Copenhague.
Min.90(+2) : META DE PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que la meta del FC Copenhague se mantiene.
--ESTADIO.
Estadio de la Ceramica (17,023 espectadores)
-Estadísticas del partido.
|Estadística
| Villareal
| FC Koebenhavn
|Goles
| 2
| 3
|Remates Fuera
| 8
| 2
|Remates
| 17
| 9
|Pases Totales
| 204
| 240
|Corners
| 6
| 4
|Faltas
| 14
| 15
|Posesión
| 52%
| 48%
|Tiros Bloqueados
| 4
| 2
|Fueras de Juego
| 3
| 0
|Tarjetas Amarillas
| 3
| 3
|Tarjetas Rojas
| 0
| 0
|Asistencias
| 2
| 2
|Ataques
| 50
| 40
|Ataques Peligrosos
| 34
| 10
|Centros
| 21
| 11
|Saques de Banda
| 17
| 19
|Saques de Portería
| 4
| 15
|Tratamientos
| 0
| 3
|Sustituciones
| 5
| 5
|Tiros de Falta
| 15
| 17
|Paradas
| 2
| 3
|Contra Golpes
| 0
| 0
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Arsenal
| 15
| 5
|2
| Bayern Munich
| 15
| 6
|3
| Atalanta
| 13
| 6
|4
| Paris Saint-Germain
| 12
| 5
|5
| Inter
| 12
| 6
|6
| Real Madrid
| 12
| 5
|7
| Atlético
| 12
| 6
|8
| Liverpool
| 12
| 6
|9
| Tottenham Hotspur
| 11
| 6
|10
| Borussia Dortmund
| 10
| 5
|11
| Chelsea
| 10
| 6
|12
| Manchester City
| 10
| 5
|13
| Sporting CP
| 10
| 6
|14
| Barcelona
| 10
| 6
|15
| Newcastle United
| 9
| 5
|16
| Marseille
| 9
| 6
|17
| Galatasaray
| 9
| 6
|18
| Monaco
| 9
| 6
|19
| PSV Eindhoven
| 8
| 6
|20
| Bayer Leverkusen
| 8
| 5
|21
| Qarabag FK
| 7
| 6
|22
| SSC Napoli
| 7
| 5
|23
| FC Copenhague
| 7
| 6
|24
| Juventus
| 6
| 5
|25
| Pafos FC
| 6
| 5
|26
| Union St.Gilloise
| 6
| 6
|27
| Olympiacos
| 5
| 6
|28
| Brujas
| 4
| 5
|29
| Athletic Bilbao
| 4
| 5
|30
| Eintracht Frankfurt
| 4
| 6
|31
| Benfica
| 3
| 5
|32
| Slavia Prague
| 3
| 6
|33
| Ajax
| 3
| 6
|34
| Bodoe/Glimt
| 2
| 5
|35
| Villarreal
| 1
| 6
|36
| Kairat Almaty
| 1
| 6
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/12/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-3
| FC Copenhague
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/12/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-3
| FC Copenhague
|06/12/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-0
| Getafe
|30/11/2025
| LaLiga
| Real Sociedad
| 2-3
| Villarreal
|25/11/2025
| Champions
| Borussia Dortmund
| 4-0
| Villarreal
|22/11/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Mallorca
-Últimos Resultados del FC Copenhague.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/12/2025
| Champions
| Villarreal
| 2-3
| FC Copenhague
|26/11/2025
| Champions
| FC Copenhague
| 3-2
| Kairat Almaty
|04/11/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 4-0
| FC Copenhague
|21/10/2025
| Champions
| FC Copenhague
| 2-4
| Borussia Dortmund
|01/10/2025
| Champions
| Qarabag FK
| 2-0
| FC Copenhague
-Próximos partidos del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|14/12/2025 18:30
| LaLiga
| Levante
| Villarreal
|21/12/2025 16:15
| LaLiga
| Villarreal
| Barcelona
|03/01/2026 18:30
| LaLiga
| Elche
| Villarreal
-Próximos partidos del FC Copenhague.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| EquipoVisitante
|20/01/2026 21:00
| Champions
| FC Copenhague
| SSC Napoli
|28/01/2026 21:00
| Champions
| Barcelona
| FC Copenhague