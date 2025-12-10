Villareal 2 - 3 FC Copenhague | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Villareal 2 - 3 FC Copenhague: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - EUROPA PRESS (2025)

Madrid, 10 de diciembre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Villareal ha perdido este miércoles por 2-3 ante el FC Copenhague en un partido disputado en la Champions. Los daneses se adelantaron con un gol de Mohamed Elyounoussi en el minuto 2, pero Santi Comesana empató para los locales en el 47. Elias Achouri volvió a poner por delante al conjunto visitante en el 48, sin embargo, Tani Oluwaseyi igualó el choque en el 56. Ya en el tiempo de descuento, Andreas Cornelius anotó el gol definitivo para el FC Copenhague. El partido se caracterizó por un mayor protagonismo ofensivo del equipo visitante, que llevó la iniciativa a través de sus remates y posesión de balón. Destacó la actuación de Mohamed Elyounoussi, autor del primer gol y muy participativo en ataque.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 2 - FC KOEBENHAVN 3 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.83); Tajon Buchanan (Ilias Akhomach, min.46), Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro (Manor Solomon, min.63); Nicolas Pepe (Ayoze Perez, min.46), Georges Mikautadze (Tani Oluwaseyi, min.46).



FC KOEBENHAVN: Dominik Kotarski; Yoram Zague (Birger Meling, min.72), Gabriel Pereira, Junnosuke Suzuki, Marcos Lopez; William Clem (Viktor Claesson, min.81), Mads Emil Madsen (Thomas Delaney, min.81), Mohamed Elyounoussi, Robert (Elias Achouri, min.46), Jordan Larsson, Viktor Dadason (Andreas Cornelius, min.71).



--GOLES.

0-1, min.2: Mohamed Elyounoussi (Marcos Lopez) .

1-1, min.47: Santi Comesana (Ilias Akhomach) .

1-2, min.48: Elias Achouri (Yoram Zague) .

2-2, min.56: Tani Oluwaseyi (Alfonso Pedraza) .

2-3, min.90: Andreas Cornelius.

Amarilla al banquillo, a Jacob Neestrup del FC Copenhague en el minuto 59 .





--ÁRBITRO.

Ivan Kruzliak, asistido en las bandas por Branislav Hancko y Jan Pozor, en el VAR: Aleandro Di Paolo y Marco Di Bello. Amonestó a Alfonso Pedraza (min.34), Ilias Akhomach (min.58), Pape Gueye (min.89), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Andreas Cornelius (min.77), Elias Achouri (min.83), por parte del FC KOEBENHAVN.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.90(+2) : VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para FC Copenhague.



Min.90(+2) : META DE PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que la meta del FC Copenhague se mantiene.





--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (17,023 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal FC Koebenhavn Goles 2 3 Remates Fuera 8 2 Remates 17 9 Pases Totales 204 240 Corners 6 4 Faltas 14 15 Posesión 52% 48% Tiros Bloqueados 4 2 Fueras de Juego 3 0 Tarjetas Amarillas 3 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 2 Ataques 50 40 Ataques Peligrosos 34 10 Centros 21 11 Saques de Banda 17 19 Saques de Portería 4 15 Tratamientos 0 3 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 15 17 Paradas 2 3 Contra Golpes 0 0



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Arsenal 15 5 2 Bayern Munich 15 6 3 Atalanta 13 6 4 Paris Saint-Germain 12 5 5 Inter 12 6 6 Real Madrid 12 5 7 Atlético 12 6 8 Liverpool 12 6 9 Tottenham Hotspur 11 6 10 Borussia Dortmund 10 5 11 Chelsea 10 6 12 Manchester City 10 5 13 Sporting CP 10 6 14 Barcelona 10 6 15 Newcastle United 9 5 16 Marseille 9 6 17 Galatasaray 9 6 18 Monaco 9 6 19 PSV Eindhoven 8 6 20 Bayer Leverkusen 8 5 21 Qarabag FK 7 6 22 SSC Napoli 7 5 23 FC Copenhague 7 6 24 Juventus 6 5 25 Pafos FC 6 5 26 Union St.Gilloise 6 6 27 Olympiacos 5 6 28 Brujas 4 5 29 Athletic Bilbao 4 5 30 Eintracht Frankfurt 4 6 31 Benfica 3 5 32 Slavia Prague 3 6 33 Ajax 3 6 34 Bodoe/Glimt 2 5 35 Villarreal 1 6 36 Kairat Almaty 1 6



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague 06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe 30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal 25/11/2025 Champions Borussia Dortmund 4-0 Villarreal 22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca









-Últimos Resultados del FC Copenhague.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/12/2025 Champions Villarreal 2-3 FC Copenhague 26/11/2025 Champions FC Copenhague 3-2 Kairat Almaty 04/11/2025 Champions Tottenham Hotspur 4-0 FC Copenhague 21/10/2025 Champions FC Copenhague 2-4 Borussia Dortmund 01/10/2025 Champions Qarabag FK 2-0 FC Copenhague









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 14/12/2025 18:30 LaLiga Levante Villarreal 21/12/2025 16:15 LaLiga Villarreal Barcelona 03/01/2026 18:30 LaLiga Elche Villarreal









-Próximos partidos del FC Copenhague.

