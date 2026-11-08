Villareal 2 - 0 Getafe | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Resultados de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 8 de noviembre de 2026.

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El Villarreal ha ganado este domingo por 2-0 al Getafe en la jornada 12 de LaLiga EA Sports, en un encuentro disputado en el Estadio de la Cerámica ante 17.102 espectadores. Los amarillos dominaron ampliamente el partido con una posesión del 73% y 23 remates, frente a los 8 del conjunto madrileño, ejerciendo un control casi total del juego desde el inicio. La primera mitad transcurrió sin goles, con ambos equipos sin encontrar las redes, pero en la reanudación el equipo local aceleró su presión ofensiva. Tajon Buchanan abrió el marcador en el minuto 80 con asistencia de Nicolas Pepe, y Carlos Romero sentenció el encuentro en el minuto 90+1 con pase de Ayoze Perez, consolidando la superioridad del Villarreal en el terreno de juego.

El conjunto amarillo fue el claro protagonista del encuentro, generando 74 ataques peligrosos frente a los 17 del Getafe, y realizando 29 centros por solo 7 del equipo visitante. Nicolas Pepe destacó por su participación en ataque, siendo determinante en la consecución de ambos goles. Los visitantes apenas generaron ocasiones de peligro, limitándose a una defensa pasiva que no pudo contener el ímpetu ofensivo del Villarreal en la segunda mitad. Con esta victoria, el conjunto local suma 18 puntos en 12 partidos, mientras que el Getafe permanece con 12 puntos en la misma cantidad de encuentros disputados.

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-FICHA TÉCNICA

RESULTADO: VILLAREAL 2 - GETAFE 0 (0-0, al descanso).

-EQUIPOS

VILLAREAL: Peter Gulacsi; Santiago Mourino (Alex Freeman, min.64), Logan Costa, Renato Veiga, Carlos Romero; Carlos Macia (Santi Comesana, min.64), Pape Gueye, Tajon Buchanan, Alberto Moleiro (Ayoze Perez, min.63), Tani Oluwaseyi (Nicolas Pepe, min.76), Georges Mikautadze (Nathan Saliba, min.84).GETAFE: David Soria; Daniel Carvajal, Djene, Johan Mojica, Sebastian Boselli; Nemanja Gudelj, Andres Garcia (Kiko, min.81), Mario Martin (Ramon Terrats, min.46), Martin Satriano, Orel Mangala (Ivan Azon, min.81), Enes Unal (Francho Serrano, min.81).

-GOLES

1-0, min.80: Tajon Buchanan (Nicolas Pepe) .2-0, min.90(+1): Carlos Romero (Ayoze Perez) .

-ÁRBITRO

Carlos Muniz, asistido en las bandas por Fernando Estela y Ignacio Alonso, en el VAR: Daniel Trujillo y Luis Bestard. Amonestó a Santi Comesana (min.67), Renato Veiga (min.76), por parte de VILLAREAL. Amonestó a Mario Martin (min.32), Nemanja Gudelj (min.62), por parte de GETAFE.

-INCIDENCIAS VAR

Ninguna

-ESTADIO

Estadio de la Ceramica (17,102 espectadores) televisado por Dazn

Estadísticas del partido

Estadística Villareal Getafe Goles 2 0 Remates Fuera 5 4 Remates 23 8 Pases Totales 565 219 Corners 9 4 Faltas 6 12 Posesión 73% 27% Tiros Bloqueados 11 3 Fueras de Juego 2 1 Tarjetas Amarillas 2 2 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 0 Ataques 137 73 Ataques Peligrosos 74 17 Centros 29 7 Saques de Banda 18 14 Saques de Portería 7 12 Tratamientos 1 0 Sustituciones 5 4 Tiros de Falta 13 8 Paradas 1 5 Contra Golpes 3 0

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 30 11 2 Champions Real Madrid 30 12 3 Champions Atlético 28 11 4 Champions Betis 26 12 5 Europa League Real Sociedad 22 12 6 Conference League Sevilla 18 12 8 Permanencia Villarreal 15 12 15 Permanencia Getafe 12 12 18 Descenso Elche 10 12 19 Descenso Valencia 9 12 20 Descenso Malaga 5 12

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