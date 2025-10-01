Villareal 2 - 2 Juventus | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 1 de octubre de 2025.

***Inicio de texto generado mediante inteligencia artificial***

El Villarreal y la Juventus firmaron un empate a dos goles en un partido vibrante disputado en el Estadio de la Ceramica, con Georges Mikautadze abriendo el marcador en el minuto 18 para los locales. Federico Gatti y Chico Conceicao remontaron el encuentro para los visitantes, pero Renato Veiga logró el empate definitivo en el minuto 90. Nicolas Pepe fue el jugador más participativo en ataque por parte del Villarreal, generando peligro constante. Las estadísticas reflejaron un partido equilibrado, con la Juventus llevando levemente la iniciativa al tener un 53% de posesión y más remates a puerta.

El encuentro tuvo intervenciones del VAR en varios momentos, destacando las revisiones de los goles de Mikautadze y Gatti, que finalmente fueron validados. Además, hubo una revisión de un posible penalti para el Villarreal en el minuto 86 que no fue concedido. El árbitro Istvan Kovacs mostró tarjetas amarillas a Ilias Akhomach por parte del Villarreal y a Juan Cabal, Andrea Cambiaso y Chico Conceicao por la Juventus.

***Fin de texto generado mediante inteligencia artificial***



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 2 - JUVENTUS 2 (1-0, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Santiago Mourino, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min.76); Nicolas Pepe, Santi Comesana, Daniel Parejo (Tani Oluwaseyi, min.64), Pape Gueye, Tajon Buchanan (Alberto Moleiro, min.64), Georges Mikautadze (Ilias Akhomach, min.76).



JUVENTUS: Mattia Perin; Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly; Andrea Cambiaso (Daniele Rugani, min.80), Manuel Locatelli, Weston McKennie, Juan Cabal (Joao Mario, min.16), Teun Koopmeiners (Chico Conceicao, min.46), Kenan Yildiz (Vasilije Adzic, min.80), Jonathan David (Dusan Vlahovic, min.86).



--GOLES.

1-0, min.18: Georges Mikautadze (Nicolas Pepe) .

1-1, min.49: Federico Gatti (Lloyd Kelly) .

1-2, min.56: Chico Conceicao.

2-2, min.90: Renato Veiga (Ilias Akhomach) .





--ÁRBITRO.

Istvan Kovacs, asistido en las bandas por Mihai Marica y Ferencz Tunyogi, en el VAR: Catalin Popa y Christian Dingert. Amonestó a Ilias Akhomach (min.85), por parte del VILLAREAL. Amonestó a Juan Cabal (min.6), Andrea Cambiaso (min.77), Chico Conceicao (min.90+6), por parte del JUVENTUS.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.19: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Villarreal.



Min.50: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para la Juventus.



Min.86: VAR - ¡PENALTI! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, posible penalti para el Villarreal.



Min.87: Después de la revisión del VAR, el árbitro decidió mantener la decisión inicial: ¡no conceder un penalti a Villarreal!



Min.20: GOL EN PIE - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de Villarreal se mantiene.



Min.51: GOL VÁLIDO! - Después de revisar la situación, el árbitro decide que el gol de la Juventus se mantiene.





--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Juventus Goles 2 2 Remates Fuera 6 7 Remates 17 14 Pases Totales 386 473 Corners 4 3 Faltas 7 17 Posesión 47% 53% Tiros Bloqueados 5 3 Fueras de Juego 1 1 Tarjetas Amarillas 1 3 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 2 1 Ataques 85 112 Ataques Peligrosos 42 49 Centros 8 13 Saques de Banda 27 11 Saques de Portería 10 9 Tratamientos 0 4 Sustituciones 4 5 Tiros de Falta 18 8 Paradas 2 4 Contra Golpes 2 1



-Clasificación Actual.



Posición Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Bayern Munich 6 2 2 Real Madrid 6 2 3 Paris Saint-Germain 6 2 4 Inter 6 2 5 Arsenal 6 2 6 Qarabag FK 6 2 7 Borussia Dortmund 4 2 8 Tottenham Hotspur 4 2 9 Atlético 3 2 10 Newcastle United 3 2 11 Marseille 3 2 12 Sporting CP 3 2 12 Club Brugge 3 2 14 Manchester City 3 1 15 Eintracht Frankfurt 3 2 16 Barcelona 3 2 17 Liverpool 3 2 18 Chelsea 3 2 19 SSC Napoli 3 2 20 Union St.Gilloise 3 2 21 Galatasaray 3 2 22 Atalanta 3 2 23 Juventus 2 2 24 Bodoe/Glimt 2 2 25 Bayer Leverkusen 2 2 26 Villarreal 1 2 27 PSV Eindhoven 1 2 28 FC Koebenhavn 1 2 29 Olympiacos 1 2 30 Slavia Prague 1 2 31 Pafos FC 1 2 32 Benfica 0 2 33 Monaco 0 1 34 Athletic Bilbao 0 2 35 Ajax 0 2 36 Kairat Almaty 0 2



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 20/09/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Osasuna 16/09/2025 Champions Tottenham Hotspur 1-0 Villarreal 13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal









-Últimos Resultados del Juventus.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 16/09/2025 Champions Juventus 4-4 Borussia Dortmund 19/02/2025 Champions PSV Eindhoven 3-1 Juventus 11/02/2025 Champions Juventus 2-1 PSV Eindhoven 29/01/2025 Champions Juventus 0-2 Benfica 21/01/2025 Champions Club Brugge 0-0 Juventus









-Próximos partidos del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal EquipoVisitante 04/10/2025 21:00 LaLiga Real Madrid Villarreal 18/10/2025 18:30 LaLiga Villarreal Betis 21/10/2025 21:00 Champions Villarreal Manchester City









-Próximos partidos del Juventus.

