Villareal 4 - 2 Sevilla | Resumen, goles y resultado del partido de hoy

Madrid, 25 de mayo de 2025.

En un emocionante encuentro en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal se impuso 4-2 ante el Sevilla, con una notable actuación que les permitió dominar gran parte del juego. Los goles del Villarreal fueron obra de Yeremi Pino al minuto 4, Pape Gueye al 8 y 53, y Alejandro Baena al 39, mientras que por el Sevilla anotaron Djibril Sow al 29 y Ramon Martinez al 85. El equipo local mostró superioridad en la posesión del balón con un 51% y fue más efectivo en el ataque, reflejado en sus 12 remates, en comparación con los 15 del Sevilla. Además, el VAR intervino en el minuto 86 para revisar un posible gol para el Sevilla, pero tras la revisión, no se tomaron acciones adicionales. El Villarreal, con esta victoria, asegura su posición en la tabla, finalizando la temporada con 70 puntos y clasificándose para la Champions League, evidenciando su fortaleza en el campeonato. Por otro lado, el Sevilla, a pesar de la derrota, se mantiene fuera de la zona de descenso con 41 puntos, aunque no logra escalar posiciones significativas para acceder a competiciones europeas. Este partido destacó no solo por el dinamismo en el campo sino también por la efectividad del Villarreal en concretar las oportunidades creadas, marcando una diferencia clara en el resultado final.

FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: VILLAREAL 4 - SEVILLA 2 (3-1, al descanso).



--EQUIPOS.

VILLAREAL: Diego Conde; Pau Navarro, Willy Kambwala, Logan Costa, Alfonso Pedraza; Tajon Buchanan (Etta Eyong, min.75), Pape Gueye (Daniel Parejo, min.75), Denis Suarez (Dani Requena, min.81), Yeremi Pino (Nicolas Pepe, min.56); Alejandro Baena (Gerard Moreno, min.57), Thierno Barry.



SEVILLA: Alvaro Fernandez; Jose Angel Carmona (Ramon Martinez, min.63), Kike Salas, Marcao, Adria Pedrosa; Lucien Agoume, Nemanja Gudelj, Juanlu Sanchez (Manu Bueno, min.74), Suso (Chidera Ejuke, min.87), Djibril Sow (Dodi Lukebakio, min.46), Alvaro Pascual (Gerard Fernandez, min.63).



--GOLES.

1-0, min.4: Yeremi Pino.

2-0, min.8: Pape Gueye (Tajon Buchanan) .

2-1, min.29: Djibril Sow (Suso) .

3-1, min.39: Alejandro Baena (Logan Costa) .

4-1, min.53: Pape Gueye (Thierno Barry) .

4-2, min.85: Ramon Martinez (Lucien Agoume) .





--ÁRBITRO.

Javier Alberola, asistido en las bandas por Alfredo Rodriguez y Jorge Bueno, en el VAR: Valentin Pizarro y Javier Iglesias. por parte del VILLAREAL. Amonestó a Jose Angel Carmona (min.43), por parte del SEVILLA.



--INCIDENCIAS VAR.

Min.86: VAR - ¡GOL! - El árbitro ha detenido el juego. Revisión de VAR en curso, un posible gol para el Sevilla.



Min.87: REVISIÓN VAR - No se han tomado más acciones después de la revisión VAR.





--ESTADIO.

Estadio de la Ceramica (17,758 espectadores)



-Estadísticas del partido.

Estadística Villareal Sevilla Goles 4 2 Remates Fuera 2 9 Remates 12 15 Pases Totales 290 280 Corners 3 5 Faltas 7 13 Posesión 51% 49% Tiros Bloqueados 3 0 Fueras de Juego 0 3 Tarjetas Amarillas 0 1 Tarjetas Rojas 0 0 Asistencias 3 2 Ataques 55 50 Ataques Peligrosos 27 30 Centros 10 17 Saques de Banda 10 15 Saques de Portería 14 7 Tratamientos 0 0 Sustituciones 5 5 Tiros de Falta 16 7 Paradas 4 3 Contra Golpes 2 0



-Clasificación Actual.



Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 85 37 2 Champions Real Madrid 84 38 3 Champions Atlético 76 38 4 Champions Athletic Bilbao 70 37 5 Champions Villarreal 70 38 6 Europa League Betis 60 38 7 Europa League Celta 55 38 8 Conference League Rayo 52 38 17 Permanencia Sevilla 41 38 18 Descenso Leganés 40 38 19 Descenso Las Palmas 32 38 20 Descenso Valladolid 16 38



-Últimos enfrentamientos directos.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla 23/08/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 11/05/2024 LaLiga Villarreal 3-2 Sevilla 03/12/2023 LaLiga Sevilla 1-1 Villarreal 23/04/2023 LaLiga Sevilla 2-1 Villarreal









-Últimos Resultados del Villareal.



Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/05/2025 LaLiga Barcelona 2-3 Villarreal 14/05/2025 LaLiga Villarreal 3-0 Leganés 10/05/2025 LaLiga Girona 0-1 Villarreal 03/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Osasuna 27/04/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Espanyol









-Últimos Resultados del Sevilla.