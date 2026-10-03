Xinran Sun 2 - 0 Cristina Bucsa: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de octubre de 2026.





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La tenista china Xinran Sun ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura al aire libre en Beijing, tras ganar a la española Cristina Bucsa por 6-4, 7-5 en 1 hora y 30 minutos. En el primer set, hubo un total de nueve breaks, con Xinran Sun rompiendo el servicio de Bucsa cinco veces y Bucsa respondiendo con cuatro breaks. Sun logró mantener su servicio en el décimo juego para cerrar el set 6-4. En el segundo set, el intercambio de breaks continuó, con Bucsa logrando tres breaks y Sun cuatro. Sun finalmente mantuvo su servicio en el duodécimo juego para ganar el set 7-5. En cuanto a las estadísticas de saque, Xinran Sun tuvo un 49% de efectividad en su primer servicio, ganando el 52% de los puntos con su primer saque y el 51% de los puntos con su segundo saque. Además, cometió un total de 4 dobles faltas y logró 2 aces durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



