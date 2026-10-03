Xinyu Gao 0 - 2 Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de China Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 3 de octubre de 2026.





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La tenista polaca Iga Swiatek ha avanzado a los dieciseisavos de final del torneo China Open, de categoría WTA 1000, que se disputa en pista dura al aire libre en Beijing, tras ganar por la vía rápida a la china Xinyu Gao con un resultado de 6-2, 6-3 en 1 hora y 27 minutos. En el primer set, Iga Swiatek logró romper el servicio de Xinyu Gao en tres ocasiones (juegos 1, 3 y 7) y mantuvo su propio servicio en los juegos 4, 6 y 8, ganando el set 6-2. Xinyu Gao consiguió un break en el segundo juego, pero no fue suficiente para contrarrestar el dominio de Swiatek. En el segundo set, Swiatek continuó con su sólido desempeño, rompiendo el servicio de Gao en el tercer juego y manteniendo su propio servicio en los juegos 2, 4, 6 y 8, cerrando el set 6-3. Gao logró mantener su servicio en los juegos 1, 5 y 7, pero no pudo revertir la ventaja de Swiatek. En cuanto a las estadísticas de saque, Iga Swiatek tuvo un 66% de efectividad en su primer servicio, ganando el 77% de los puntos con su primer saque y el 44% con su segundo saque. Además, Swiatek logró 2 aces y cometió 3 dobles faltas durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



