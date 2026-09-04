Yibing Wu 0 - 3 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de US Open ATP (Grand Slam) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 4 de septiembre de 2026.





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El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado a los octavos de final del torneo de US Open, de categoría Grand Slam y que se disputa en pista dura, tras ganar al chino Yibing Wu por 6-3, 6-4, 6-1 en 2 horas y 21 minutos. En el primer set, Carlos Alcaraz logró romper el servicio de Yibing Wu en tres ocasiones, mientras que Wu solo pudo quebrar una vez. Alcaraz ganó el set 6-3. En el segundo set, Alcaraz volvió a romper el servicio de Wu dos veces, llevándose el set 6-4. En el tercer set, Alcaraz dominó con dos quiebres de servicio y no concedió ninguno, cerrando el set 6-1. Estadísticas de saque de Carlos Alcaraz: - 1st Serve Percentage: 65% - 1st Serve Points Won: 37 - Aces: 5 - Double Faults: 4 Carlos Alcaraz ganó el partido por la vía rápida, sin conceder ningún set a su rival.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.





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