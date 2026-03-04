Yulia Putintseva 2 - 0 Paula Badosa: resumen y estadísticas del partido de BNP Paribas Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

La tenista kazaja Yulia Putintseva ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo de BNP Paribas Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar a la española Paula Badosa (6-4, 6-2) en un encuentro que destacó por la solidez en el servicio de Putintseva y su capacidad para aprovechar las oportunidades de quiebre. A lo largo del partido, Putintseva mostró una notable eficacia en su servicio, manteniendo un alto porcentaje de primeros servicios y capitalizando las oportunidades de quiebre. En el primer set, ambos jugadores intercambiaron quiebres de servicio, pero fue Putintseva quien logró imponerse con un quiebre adicional para cerrar el set 6-4. En el segundo set, la kazaja intensificó su presión, logrando quiebres tempranos que la llevaron a una victoria por 6-2, sellando su avance a la siguiente ronda del torneo. Este triunfo refleja la solidez de Putintseva en momentos clave del partido y su habilidad para dominar en los intercambios desde el fondo de la pista. Con este resultado, Putintseva no solo avanza a la siguiente ronda del BNP Paribas Open, sino que también demuestra su capacidad para competir al más alto nivel en eventos de categoría WTA 1000.



