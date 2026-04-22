Zeynep Sonmez 2 - 0 Carlota Martinez Cirez: resumen y estadísticas del partido de Madrid Open (WTA) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 22 de abril de 2026.





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La tenista turca Zeynep Sonmez ha avanzado a los treintaidosavos de final del torneo Madrid Open, de categoría WTA 1000 y que se disputa en tierra batida, tras ganar a la española Carlota Martinez Cirez por 7-5, 6-2 en un partido que duró 1 hora y 50 minutos. En el primer set, Zeynep Sonmez y Carlota Martinez Cirez intercambiaron varios 'breaks', con Sonmez logrando romper el servicio de su oponente en cuatro ocasiones, mientras que Martinez Cirez lo hizo tres veces. El set terminó 7-5 a favor de Sonmez. En el segundo set, hubo un total de cinco 'breaks'. Sonmez rompió el servicio de Martinez Cirez en cuatro ocasiones, mientras que Martinez Cirez logró un 'break'. Zeynep Sonmez ganó el set 6-2. En cuanto a las estadísticas de saque, Zeynep Sonmez tuvo un 72% de efectividad en su primer servicio, ganando el 54% de los puntos con su servicio. Además, cometió 1 doble falta y no logró ningún ace.



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