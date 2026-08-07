Zizou Bergs 0 - 2 Ben Shelton: resumen y estadísticas del partido de National Bank Open (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 7 de agosto de 2026.





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El tenista estadounidense Ben Shelton ha avanzado a los octavos de final del torneo National Bank Open, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al belga Zizou Bergs por 6-3, 6-2 en un tiempo de duración del partido de aproximadamente 1 hora y 5 minutos. En el primer set, Ben Shelton logró un break crucial en el sexto juego, llevándose el set por 6-3. En el segundo set, Shelton continuó con su dominio, rompiendo el servicio de Bergs en el quinto y séptimo juego, para cerrar el set 6-2. Shelton no concedió ningún break a su rival durante el partido, mostrando una sólida actuación en su servicio con un 70% de efectividad en su primer saque y ganando el 80% de los puntos con su servicio.



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