Zizou Bergs 2 - 0 Carlos Alcaraz: resumen y estadísticas del partido de Shanghai Rolex Masters (ATP) - EUROPA PRESS (2026)

Madrid, 12 de octubre de 2026.





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El tenista belga Zizou Bergs ha avanzado a los octavos de final del torneo Shanghai Rolex Masters, de categoría ATP Tour Masters 1000 y que se disputa en pista dura, tras ganar al español Carlos Alcaraz por 7-5, 7-6 en 2 horas y 1 minuto. En el primer set, Zizou Bergs logró dos quiebres de servicio, mientras que Carlos Alcaraz consiguió uno. El set concluyó con un marcador de 7-5 a favor de Bergs. En el segundo set, ambos jugadores mantuvieron sus servicios hasta el 5-5, momento en el que Bergs rompió el servicio de Alcaraz. Sin embargo, Alcaraz recuperó el quiebre para llevar el set a un tie-break. Finalmente, Bergs se impuso en el tie-break por 7-4, sellando su victoria en sets corridos. En cuanto a las estadísticas de saque, Zizou Bergs tuvo un 62% de efectividad en su primer servicio, ganando el 67% de los puntos con su primer saque y el 50% con su segundo saque. Además, logró un total de 8 aces y cometió 1 doble falta durante el partido.--Fin de texto generado mediante inteligencia artificial.



