Alonso: "Para conseguir un podio necesitamos una carrera muy caótica"

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) reconoció que necesita una "carrera muy caótica" para conseguir "un podio" este fin de semana en el Gran Premio de Rusia, decimoquinta cita del Campeonato del Mundo, y aseguró que está "muy contento" con la consistencia de su monoplaza.

"Estamos muy lejos de eso", dijo al ser preguntado si se veía en el podio. "Creo que somos el quinto o sexto equipo más rápido. Así que para que consigamos un podio, realmente necesitamos una carrera muy caótica. Y sin eso creo que, por puro rendimiento, estar entre los seis o siete primeros es nuestra máxima posición", indicó en declaraciones a DAZN.

"Lo hemos conseguido en algunas carreras este año, estoy contento con la consistencia. Y sí, hay que tener mucha suerte para conseguir un podio; yo no la he tenido hasta ahora. No espero tenerla tampoco en las carreras que quedan. Si llega, obviamente será bienvenido, pero creo que tenemos que trabajar con expectativas realistas", apuntó el ovetense.

Preguntado por la adaptación que está viviendo esta temporada y por la ayuda de su compañero Esteban Ocon, Alonso explicó su importancia en este proceso. "Ha estado muy apretado este año. Al principio, no estuve ni siquiera cerca [de Ocon]. Así que fue muy útil tener a Esteban en su mejor versión, tratar de ponerme al día con una referencia muy rápida fue algo positivo para mí. Pude hacer mi adaptación un poco más corta gracias a Esteban también", dijo.

"Ha habido un entorno muy bueno en el equipo hasta ahora, un buen ambiente, no puedo pedir nada más en este momento (...) Vamos a tratar de apretar juntos para ayudar a Alpine en el Campeonato de Constructores, que va a estar muy apretado con Aston Martin, con AlphaTauri también. Así que necesitamos lo mejor de ambos en cada fin de semana", finalizó.