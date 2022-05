Alonso: "La suerte creo que sigue evitándonos"

MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) lamentó que la "suerte" siga evitándole después de su noveno puesto en el Gran Premio de Miami, quinta cita del Mundial, donde tuvo una serie de contratiempos que le impidieron estar más arriba.

"Ha sido bastante activa la carrera, por lo menos para mí donde estaba. Tuve una buena salida, arriesgué bastante en la primera curva. Me toqué con Hamilton, pero ganamos ahí bastantes posiciones. Luego me toqué con Gasly, me penalizaron, perdí cinco segundos. Tuve una mala parada, perdí otros cuatro segundos en la parada", dijo en declaraciones a Dzan, recogidas por Europa Press.

El doble campeón del mundo hizo una gran salida para ganar cuatro posiciones y colocarse séptimo. Sin embargo, poco a poco fue encontrando esos impedimentos. "Iba siempre con el pie cambiado y al ataque. Creo que sumar algunos puntos es justo y merecido, pero la suerte creo que sigue evitándonos", afirmó.

"Por ejemplo, Russell, Esteban, Albon... gente que estaba el 16 o el 17 hubo un Safety Car justo en el momento ideal para acabar otra vez delante nuestro. Ojalá nos pase algún día a nosotros", añadió descontento a pesar de sumar dos puntos.

Alonso valoró la penalización por su percance con Pierre Gasly. "Supongo que la penalización es justa. Frené demasiado tarde, bloqueé y me fui contra él. Entiendo la penalización, fallo mío. No le pude devolver la posición, porque ya estaba fuera de carrera, así que los cinco segundos son justos", terminó.