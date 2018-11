Alonso: "Vemos cada fin de semana más o menos lo mismo"

Publicado 10/11/2018 19:42:28 CET

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) mostró una vez más el desengaño en su despedida del Mundial después de no pasar de la Q1 en el Gran Premio de Brasil, donde se repitió "lo mismo más o menos" de cada semana, mientras que pidió un poco de lluvia para alterar los planes de los favoritos.

"El cariño siempre ha sido muy grande. Ahora hay que pensar en mañana, y ver qué posibilidades tenemos de estar en los puntos o cerca", indicó en declaraciones a Movistar Plus, tras quedarse fuera de la pelea por la parrilla en el 18º puesto.

Alonso pidió un poco de lluvia y aceptó un nuevo día complicado con el McLaren. "No he cogido la lluvia en todo el año. Mañana hay riesgo también y si llega seremos más competitivos. En seco no hemos tenido velocidad en todo el fin de semana", dijo.

"Las sensaciones han sido parecidas a las de todo el fin de semana, nos ha faltado un pelín de velocidad. Dentro de lo que cabe tenemos lo mismo desde julio, nosotros y todos los equipos. Vemos cada fin de semana más o menos lo mismo. Intentamos ayudar al equipo a desarrollar el coche y el fin de semana intentar puntuar", apuntó.