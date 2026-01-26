Aston Martin se unirá este jueves al 'shakedown' en Barcelona

Archivo - El piloto español de F1 Fernando Alonso (Aston Martin), en el GP de España 2025. - Javier Jimenez / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El equipo Aston Martin Aramco Formula One Team anunció este lunes que se unirá este jueves al primer 'shakedown' de la pretemporada de Fórmula 1, la primera toma de contacto para los equipos antes del comienzo del Mundial, aunque la presentación oficial del AMR26 será el 9 de febrero.

"El AMR26 estará en Barcelona a finales de esta semana para su prueba. Nuestra intención es correr el jueves y el viernes", escribió el equipo en una publicación en su perfil de redes sociales.

El Circuit de Barcelona-Catalunya acoge desde este lunes y hasta el viernes el primer 'shakedown' de la pretemporada de Fórmula 1. Entre el 26 y el 30 de enero, los monoplazas rodarán en el trazado catalán, que no abre las puertas ni al público ni a los medios de comunicación, pero que se convierte en el laboratorio de la F1 antes de un curso clave por los cambios normativos.

A cada equipo se le permiten tres días de los cinco disponibles para rodar, por lo que los programas han diferido entre ellos. Por ejemplo, McLaren y Ferrari comenzarán el martes y no en la jornada inaugural, y ahora Aston Martin confirma que lo hará el jueves y el viernes.

La alianza de Aston Martin con Honda para esta nueva era se presentó el pasado 20 de enero, pero la escudería británica, ante el primer año completo de Adrian Newey como creador del nuevo monoplaza, no presentará oficialmente el AMR26 hasta el 9 de febrero.

Quien no estará en Montmeló será Williams, equipo del español Carlos Sainz, debido al tardío desarrollo de su monoplaza para 2026 y a la decisión del equipo de priorizar el rendimiento del FW48. La escudería británica realizará sus propias pruebas privadas antes del primer test oficial en Baréin, que tendrá lugar del 11 al 13 de febrero.