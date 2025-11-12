Audi muestra el diseño de su coche para la Fórmula 1

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Audi presentó este miércoles el diseño del monoplaza con el que debutará en la Fórmula 1 en la próxima temporada 2026, durante un acto de presentación en el Audi Brand Experience Centre de Múnich (Alemania).

La marca automovilística alemana, que ha cosechado éxitos en diversas categorías del automovilismo, entrará en la F1 el año que viene con su propio chasis y unidad de potencia construidos según las nuevas y estrictas normas, tras hacerse cargo del equipo Sauber.

Desde que en 2022 se comprometió con el 'Gran Circo', Audi ha estado desarrollando su base de unidades de potencia en Neuberg, Alemania, y mejorando la sede de Sauber en Hinwil, Suiza, desde donde operarán el chasis y el equipo de carreras; al mismo tiempo que abre un Centro Tecnológico en el Reino Unido, en Bicester.

El brasileño Gabriel Bortoleto, que debutó con Sauber este año, y el veterano piloto alemán Nico Hulkenberg, que consiguió su primer podio en la F1 en Silverstone este verano, continuarán en la era Audi como la alineación de pilotos del equipo.

Ambos estuvieron presentes en el acto junto con el CEO de Audi, Gernot Dollner; el jefe del proyecto Audi F1, Mattia Binotto, y el director del equipo, Jonathan Wheatley, para revelar un diseño que "ofrece una vista previa muy clara de la combinación de colores y el diseño del primer monoplaza de Fórmula 1 de la marca, que se presentará en enero de 2026".

La paleta de colores incluye titanio, negro carbono y rojo Audi, mientras que la decoración incorpora los icónicos cuatro aros de la marca. Su objetivo es tener "el coche más llamativo en la pista" cuando se alineen en la parrilla de salida en 2026.

"El automovilismo forma parte del ADN de Audi y siempre ha sido la fuerza motriz del progreso tecnológico y la innovación. Al entrar en la cima del automovilismo, Audi está haciendo una declaración clara y ambiciosa", dijo Dollner.

"Es el siguiente capítulo en la renovación de la compañía. La Fórmula 1 será un catalizador para el cambio hacia una Audi más ágil, rápida e innovadora. No entramos en la Fórmula 1 solo por estar. Queremos ganar. Se necesita tiempo, perseverancia y cuestionar de manera constante el statu quo. Para 2030, queremos luchar por el título de Campeones del Mundo", añadió.