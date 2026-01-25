Barcelona abre la nueva era de la Fórmula 1 con un 'shakedown' sin Williams

Archivo - Circuit de Barcelona-Catalunya durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 de 2025 - Charly Lopez / DPPI / AFP7 / Europa Press

El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá desde este lunes y hasta el viernes el primer 'shakedown' de la pretemporada de Fórmula 1, la primera toma de contacto para los equipos antes del comienzo del Mundial, una cita que se celebrará a puerta cerrada y en la que no participarán Williams y el español Carlos Sainz.

Entre el 26 y el 30 de enero, los monoplazas rodarán en el trazado catalán, que no abrirá las puertas ni al público ni a los medios de comunicación pero que se convertirá en el laboratorio de la Fórmula 1 antes de un curso clave.

Y es que en 2026 el 'Gran Circo' introduce cambios significativos centrados en la aerodinámica, la unidad de potencia y la sostenibilidad, que ofrecerán coches más cortos y ligeros, con aerodinámica activa, y motores con mayor aporte eléctrico. Además, todos los participantes en el Campeonato del Mundo se han comprometido a utilizar combustible 100% sostenible.

En lo que va de año, varias escuderías ya han presentado sus nuevos monoplazas, entre ellas Mercedes, Ferrari, Red Bull, Alpine, Haas y Racing Bulls, mientras que de los nuevos proyectos que se incorporan al campeonato, Audi ya ha desvelado el diseño de su coche, a diferencia de Cadillac, que aún no lo ha hecho.

Quien no estará en Montmeló será el Atlassian Williams, con el que corre el español Carlos Sainz, debido al tardío desarrollo de su monoplaza para 2026 y a la decisión del equipo de priorizar el rendimiento del FW48. La escudería británica realizará sus propias pruebas privadas antes del primer test oficial en Baréin, que tendrá lugar del 11 al 13 de febrero.

El Circuit de Barcelona-Catalunya volverá a acoger una prueba puntuable del Mundial del 12 al 14 de junio, cuando se dispute el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026, en lo que será la novena cita del calendario y el regreso del campeonato a territorio catalán.