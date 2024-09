Ben Sulayem: "Todo el mundo gana dinero y se lleva el mérito, menos la FIA"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, criticó este lunes que en la Fórmula 1 "todo el mundo gana dinero y se lleva el mérito", menos la entidad que dirige, al que ve que es "imposible" que ocurra, aunque, en su opinión lo merece.

"No, nunca recibiremos el crédito. Imposible. Sólo nos tiran mierda. Eso lo sé", dijo el dirigente en declaraciones a Motorsport.com recogidas por Europa Press, en las que defendió las mejoras introducidas en el Mundial de F1.

Desde que el emiratí asumió la presidencia de la FIA en diciembre de 2021, la federación ha introducido un centro de operaciones remoto para ayudar al Control de Carrera en la F1, además de lanzar un programa para formar y orientar a comisarios y directores de carrera, y el anuncio de la creación de un departamento para apoyar la contratación de talentos en este campo, o un nuevo sistema para controlar los límites de pista.

Por todo esto, Ben Sulayem cree que la FIA merece más reconocimiento. "Si lo miras, todo el mundo ha ganado dinero con la FIA, todos menos la FIA. Todo el mundo se lleva el mérito, menos la FIA", criticó el mandatario.

"Cuando asumí el cargo, teníamos un coste operativo de menos 20 millones. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros ingresos como todo el mundo. Pero mira a los promotores... Y bien por ellos y les felicito, son lo suficientemente inteligentes como para hacer eso...", se dirigió directamente a Liberty Media, promotor de la F1.

El emiratí celebró el "gran trabajo transformando la Fórmula 1" realizado por Liberty Media. "Si me dijeras que si pudiera volver atrás en el tiempo, ¿desharía eso? De ninguna manera. No lo desharía, pero me aseguraría de que la FIA tuviera lo mismo que ellos", agregó.

"Son un buen promotor, lo son. ¿Hay alguien que sea tan capaz como ellos? Veo que no. Les apoyo en lo que hacen. La FIA trabaja con ellos de la mejor manera posible. Pero luego, el reglamento y la gobernanza es trabajo de la FIA", valoró. "Que todo el mundo gane dinero. Que los pilotos se diviertan, compitan de forma segura y ganen dinero. Y que los jefes de equipo ganen más dinero, y lo están haciendo. Pero la FIA nunca se llevará el mérito. Imposible", concluyó.