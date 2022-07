Bottas lidera y Sainz es tercero en la piscina de Silverstone

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ha sido el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, con Carlos Sainz (Ferrari) tercero), en una primera toma de contacto marcada por el agua en el trazado británico y por una bandera roja final.

Se perdió mucho tiempo por la fuerte lluvia que dio la bienvenida a los pilotos en Silverstone y, cuando parecía que la pista podía empezar a secarse en algunas zonas, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) patinó con las atrevidas gomas de seco y provocó esa bandera que terminó con los últimos intentos de hacer una vuelta rápida.

Todo ello provocó que los tres primeros pilotos fueran Valtteri Bottas con su Alfa Romeo y un 1:42.249, con el ídolo local Lewis Hamilton (Mercedes) --el más activo con 10 vueltas en su haber-- segundo y el español de Ferrari Carlos Sainz tercero, a 0.5 y 0.7 segundos respectivamente.

Eso sí, unos tiempos que no sirven como referencia ya que no se pudo ir a tope en ningún momento sobre la resbaladiza pista de baile. De hecho, sólo diez pilotos llegaron a marcar crono y otros diez, entre ellos el líder del Mundial Max Verstappen (Red Bull) o el español Fernando Alonso (Alpine), no llegaron a completar una vuelta rápida.

Fue una sesión pasada por agua y algo desaprovechada, ya que muchos pilotos y escuderías optaron por tomarse las cosas con calma. En vez de probar en condición de mojado, o luego en escenario ideal de neumáticos intermedios, eligieron esperar en sus boxes a ver si mejoraba el tiempo, algo que no sucedió y, como postre, esa bandera roja de Stroll que dejó a muchos con todo el trabajo por hacer.