Carlos Sainz: "China iba a ser un circuito difícil, pero todavía se puede luchar por algo más"

Publicado: viernes, 13 marzo 2026 11:13
   El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) reconoció que ya sabían que el Circuito Internacional de Shanghái, donde se celebra el Gran Premio de China, "iba a ser difícil" para los de Grove, aunque confía en que "todavía se puede optimizar y luchar por algo más" en el fin de semana.

   "Ha sido una 'qualy' más o menos como esperábamos. Este circuito a nivel de carga aerodinámica es muy importante y también el peso al haber curvas tan largas...", analizó el madrileño en declaraciones a DAZN tras quedar 17º en la calificación de la Sprint.

   Por esto, Sainz tenía "claro que iba a ser un circuito difícil" para Williams. "Pero tampoco hemos ayudado teniendo otro problema de fiabilidad en Libres 1 y viniendo también de un fin de semana como Australia que tampoco pude rodar", lamentó.

   "Así que seguro que todavía se puede optimizar y luchar por algo más en el fin de semana y también aprovecharemos para intentar hacer todas las pruebas posibles", concluyó el piloto español.

