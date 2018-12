Carlos Sainz: "Confío en mi capacidad para desarrollar un coche"

Publicado 20/12/2018 13:33:54 CET

El piloto español Carlos Sainz aseguró que, de cara a un 2019 donde afrontará el reto de pilotar un McLaren, no suele "pedir mucho a los nuevos años" porque los importante es "prepararse bien", y resaltó que confía plenamente en su "capacidad para desarrollar un coche", aunque eso no quita que no le importe que su compatriota Fernando Alonso pueda probar en los test de Barcelona un nuevo monoplaza del que desconoce su potencial porque "el invierno es para trabajar y no para especular" y "las carreras son las que hablan por sí solas".

"A los nuevos años no les suelo pedir mucho, Confío en el trabajo y en la buena preparación y si trabaja bien y te preparas bien no tienes que pedir mucho aparte de salud, bienestar y que la familia esté bien. Con eso puedes centrarte en competir y en hacerlo lo mejor que uno sabe. A ver si sale un año bueno y puedo ayudar a que McLaren tenga un buen coche y que la afición española pueda disfrutar", señaló Sainz en un acto organizado este jueves por Estrella Galicia 0,0.

El madrileño advirtió que lo que le hace "ser optimista" con que las cosas por fin vayan a ir bien en Wokins "es el positivismo y energía de todo el equipo". "Después de un año difícil no me encontré caras largas, totalmente lo contrario, que me sorprendió incluso a mí. Vi gente motivada con orgullo, que dicen 'somos McLaren y hay que mejorarlo'. Más allá de datos y de la aerodinámica, que no sabemos donde está cada uno, me gustó esa garra y raza", confesó.

El ex de Toro Rosso y Renault apuntó que el equipo inglés "creía que quizá había más potencial" en este 2018 que el que se demostró. "El coche no nació como esperaban y estaban un poco sorprendidos. Vieron que pasaba el año y que el coche no respondía bien, por lo que decidieron hacer 'reset' y comenzar un análisis profundo", comentó.

"Este año estuvo más enfocado a analizar que a traer piezas porque no era lo que esperaban y la falta de evolución fue por este motivo. Ha sido una temporada de análisis para intentar aprender de cara a 2019 que hay una nueva reglamentación que abre posibilidades", añadió Sainz, que confía también que Renault "dé ese paso" que necesitan en la potencia del McLaren para "no sufrir tanto como este año en Spa, Monza o Suzuka". "Si se da el paso, será muy buena noticia porque estará hecha ya una gran parte del trabajo", deseó.

"Al final las primeras carreras hablan por sí solas", aseveró sobre dónde podrían estar. "No me gusta hablar en invierno. Este año unos no han hablado y han dado la sorpresa y otros que al contrario, el invierno es para trabajar no para especular. Esta época es de las pocas que tiene el equipo para trabajar en el rendimiento del coche y hay que ser paciente, luego están los tests", prosiguió.

Por otro lado, consideró que los nuevos neumáticos de Pirelli le parecen "muy parecidos" por lo que pudo ver en el test de Abu Dabi. "Por no decir igual, y lo dejó ahí", zanjó enigmáticamente un Sainz que reiteró que la nueva normativa "va a ayudar un poco", aunque no va a cambiarlo todo "de la noche a la mañana". "Prefiero dar un voto de confianza a Ross Brawn y compañía que han empujado mucho por este cambio del que se aprenderá para aplicar a la normativa de 2021", reflexionó.

El piloto español habló también de su nuevo compañero, el debutante Lando Norris. "El deseo de cualquier equipo de mitad de parrilla es que sus dos pilotos estén en milésimas. Una de las claves de éxito de Renault, que tuvo el mejor coche en pocas carreras, es que Nico (Hulkenberg) y yo estuvimos muy cerca uno de otro y los puntos que hemos sumado para ser cuartos del Mundial. McLaren debe conseguir eso nosotros y espero que estemos a un nivel muy parecido", puntualizó.

"ALONSO ES EL QUE MEJOR CONOCE EL MCLAREN"

El madrileño también elogió su año en Renault, que le ha servido "de mucho" porque era un equipo "diferente" a Toro Rosso. "Tuve que adaptarme y sacar el potencial que quizá en Toro Ross no iba a poder sacar. Entender ese coche para sacar el máximo rendimiento ha sido una experiencia súper importante. Son dos equipos bastante sólidos, pero polos opuestos, y creo que esa experiencia la puedo traer a McLaren", recalcó.

A Woking llega como sustituto de Fernando Alonso, pero no nota, "de momento", ninguna "presión" ni "ninguna diferencia". "Cuando te pones el caso no piensas en la gente que te está viendo y que soy el único español de la parrilla y que tengo que hacerlo bien. Para ganar pasa ahora por hacerlo bien en McLaren y tengo ganas de hacérselo pasar bien a la afición, pero también depende de equipo y ojalá que entre los dos mantengamos a esa gente que se enganchó a la F1 por Fernando porque creo que va a tomar un camino más divertido", afirmó.

Con el asturiano estuvo estos días disfrutando de "un día de rally" junto a su padre Carlos, actual campeón del Dakar, y pudieron "comentar" el test de Abu Dabi y "cómo había sentido" el coche. "Estuvimos compartiendo opiniones diferentes y comparándolo con el Renault, pero no me meto en detalles. Conversamos y le pregunté que por qué se tomó esa dirección", detalló.

"No me importaría que probase el coche en Barcelona. Es el piloto que más años lleva en McLaren y que quizás conozca mejor el coche y pueda dar una buena evaluación. Confío en mi habilidad para desarrollar un coche, pero es bueno tener a alguien con su bagajes para una tercera opinión", subrayó ante la posibilidad de que el ovetense pueda probar el monoplaza de 2019 como dejó entrever Zak Brown.

Finalmente, sobre Alonso, remarcó que tiene "potencial para lo que se proponga", incluido el Dakar, aunque avisó que el 'raid' "es muy duro y te saca de la zona de confort". "El otro día hicimos una tanda en un coche de rally y nos bajamos chorreando de sudor, vamos más tensos que en un F1 y no me quiero imaginar cinco horas con esa tensión y durante dos semanas. Si lo hace sería un movimiento ambicioso y divertido de seguir, le apoyaría", sentenció.