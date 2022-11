Carlos Sainz: "El cuarto puesto era el objetivo después de perder tanto tiempo con Hamilton"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que el cuarto puesto en el que ha finalizado el Gran Premio de Abu Dabi, última carrera del Mundial de Fórmula 1 2022, era "el objetivo" real este domingo, sobre todo después de "haber perdido tanto tiempo" con el británico Lewis Hamilton (Mercedes) en el primer tramo de la prueba.

"Ha sido una carrera bastante dura, sobre todo al principio con los Mercedes, he perdido bastante tiempo. Primero Hamilton hizo el truco del año pasado saltándose la chicane cuando le había pasado, devolviéndome la posición, cogiéndome el DRS, volviéndome a pasar... Ahí he perdido cinco o seis segundos de carrera que me han costado bastante", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.

En este sentido, el madrileño explicó que ese desgaste ha hecho que el cuarto puesto final fuese lo máximo a lo que aspirar. "Luego he podido coger mi ritmo, he tenido que ir a dos paradas por culpa de haber perdido tanto tiempo. A partir de ahí he podido acabar cuarto, que era más o menos el objetivo después de una salida bastante mala", indicó.

En otro orden de cosas, se mostró satisfecho de que Ferrari haya podido atar los subcampeonatos de Pilotos, que se adjudicó el monegasco Charles Leclerc, y de Constructores. "El objetivo era cerrar el segundo puesto en Constructores y el segundo de Pilotos y lo hemos conseguido, como equipo tenemos que estar contentos", manifestó.

"Estoy con ganas de que llegue ya el año que viene, porque esta segunda mitad de temporada he ido mucho más cómodo y mucho más rápido. Creo que se puede trabajar sobre esta base que tengo ahora para empezar el año que viene fuertes. Será un coche diferente e intentaremos poner el coche a mi gusto desde el principio y empezar bien la temporada", finalizó.