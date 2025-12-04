Carlos Sainz: "Le hemos dado la vuelta al año mejor de lo que esperaba"

El piloto español de F1 Carlos Sainz (Williams), en el GP de Catar 2025. - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) celebró este jueves haberle "dado la vuelta" al 2025 "mejor de lo que esperaba", al mismo tiempo que se decantó por el británico Lando Norris como campeón de la categoría en el Gran Premio de Abu Dabi, en el circuito de Yas Marina.

"Hay que intentar rematar el año de la mejor manera posible después de ese podio, pues intentar acabar también puntuando bien y haciendo una buena carrera para seguir creciendo como equipo, pero sí, el año le hemos dado la vuelta, la verdad que mejor incluso de lo que esperaba, después de una mitad de temporada muy dura, donde los resultados no salían, aunque el trabajo estuviese siendo bueno y la velocidad estuviese ahí", valoró el madrileño en declaraciones a DAZN.

Sainz reconoció que "fue un momento muy frustrante de la temporada" cuando no llegaban los resultados. "Con esos dos podios y medio, dos de carrera y uno de Sprint, al final ha sido, la verdad, una buena temporada", agregó.

Finalmente, el madrileño apostó por el británico Lando Norris (McLaren) para ser campeón en la última carrera en Abu Dabi. "Es un circuito McLaren, un circuito Lando, siempre ha sido fuerte aquí en el pasado, me ganó mi última carrera con Ferrari, acabé segundo y me ganó ese privilegio de poder haberme despedido con una victoria. Dominó el fin de semana con bastante claridad. Siempre ha ido rápido aquí, y que tiene la oportunidad de rematarlo", opinó.