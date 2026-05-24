Carlos Sainz: "Es muy posible que los neumáticos con lluvia no entren en temperatura"

Archivo - Carlos Sainz, piloto de Williams. - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (Williams) ha avisado de que "es muy posible que los neumáticos con lluvia no entren en temperatura" durante el domigo del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, quinta prueba del Campeonato del Mundo, tras haber sido él décimo este sábado en la Sprint y decimoquinto en la clasificación para la carrera larga dominical.

En la zona mixta del Circuito Gilles Villeneuve, Sainz admitió tener "ganas de correrla" y "de ver cómo va el coche" por comprobar "cómo van estos neumáticos de agua". "Los pilotos se han quejado muchísimo en los tests de lluvia que se han hecho y creen que es muy posible que los neumáticos mañana no entren en temperatura, no trabajen", apostilló.

En este sentido, auguró "una carrera muy caótica" si finalmente llueve. "Así que con ganas de ver a ver qué pasa y también cómo son estos coches en lluvia porque creo que va a ser una carrera muy difícil", reiteró el piloto madrileño su vaticinio sobre el domingo.

"Tampoco ha salido la 'qualy' que esperábamos. Sobre todo en el último 'run' de la Q2, yo creo que con una buena vuelta deberíamos haber estado entre los 12 primeros, creo que era nuestra posición hoy, estar entre el 11 y el 12. Está claro que los VCARB y los Alpine iban mucho más rápido en la Sprint y les esperábamos ver delante hoy, pero la última vuelta de la Q2 no ha sido buena", reconoció el madrileño.

"Hemos tenido un problema con los neumáticos delanteros, calentándolos, no los hemos conseguido meter en temperatura y sí, nos han faltado... creo que he perdido tres décimas en el primer sector solo de neumático y ha sido una pena. Pero bueno, 1:15.12 tampoco es nada del otro mundo. Lo importante de hoy es que hemos dado otro pasito adelante siendo el 12 o el 11, pero no estamos todavía para Q3", añadió Sainz.

"Sabemos que siempre nos cuesta un poco con el neumático más blando, con el resto de los equipos. Nos pasaba el año pasado, nos pasa este año igual otra vez, pero sí, no deberíamos estar el 15, deberíamos estar el 12, delante igual de Bortoleto o Lawson, que creo que vamos hoy un poco más rápido que ellos; pero hemos tenido problemas, como siempre, de una ventana muy pequeña del neumático que a veces nos compromete", lamentó.

"A nosotros en particular nos costó mucho el delantero hoy. Somos un equipo que sufrió mucho en el pasado con esto; y hoy, que la batería no era tanto un problema, ya lo habíamos aprendido ayer, sabíamos que era todo neumático, neumático, neumático. Con respecto a mi vuelta de Q1 y de Q2, mejor. En el primer sector perdimos tres décimas porque si el neumático delantero, por lo que sea que hay que analizar ahora, no estaba al mismo nivel o a la misma temperatura", concluyó sobre la goma.