Carlos Sainz: "Como no confíe yo en mi equipo no confía nadie"

Publicado 13/03/2019 11:06:00 CET

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz (McLaren) ha lanzado un mensaje de confianza en su equipo de cara al inminente comienzo del Mundial de Fórmula 1, ya que ha "sabido reaccionar a un año difícil para fichar a gente nueva y empezar un poco desde cero", pero ha recalcado la igualdad que existe en la zona media de la parrilla subrayando que "hacer Q3 y puntuar en Melbourne sería un inicio de ensueño".

"Es mi equipo, como no confíe yo en mi equipo no confía nadie. Me gusta lo que estoy viendo en la fábrica y cómo afronta el equipo los desafíos que se nos van poniendo por delante. El equipo ha sabido reaccionar a un año difícil para fichar a gente nueva y empezar un poco desde cero", valoró Sainz en una entrevista concedida a Europa Press.

El madrileño, imagen promocional de Estrella Galicia 0,0, apuntó que "firmaría hacer la Q3 en calificación y puntuar" en la primera carrera del año que se disputará este fin de semana en Australia. "Sería un inicio de ensueño para el equipo, pero se va a pagar cara esa Q3. Hay que tener cuidado y esperar a competir en tres o cuatro circuitos para ver dónde está el coche", aclaró con prudencia.

En este sentido, recordó que la amplia renovación a todos los niveles emprendida en 2018 por McLaren aún no ha finalizado. "El año pasado aunque se abandonó el proyecto todavía no había llegado la gente nueva ni se había hecho la reestructuración. Este principio de año no es ni siquiera el de un McLaren renovado porque la gente nueva va a llegar entre marzo y mayo, y eso va a influir más de cara al año siguiente", analizó.

Pese al buen comportamiento de su MCL34 en pretemporada, donde ha completado más del doble de vueltas que hace un año, Sainz recalcó que "la fiabilidad y la velocidad no van de la mano en Fórmula 1". "La fiabilidad es algo muy importante porque para acabar en los puntos, primero hay que acabar, pero sería muy buena señal que la velocidad llegara a partir de que empecemos a traer piezas de mejora", avanzó.

"ESPERO COMPARTIR OPINIONES CON ALONSO"

Preguntado por si se siente el nuevo líder de McLaren, el expiloto de Toro Rosso y Renault no rechazó esa etiqueta. "Siento que soy el piloto con más experiencia del equipo, con más bagaje dentro de la Fórmula 1, y en esta primera mitad de año si hay alguien que tiene que decirle al equipo por dónde tienen que ir soy. Lando (Norris) tiene mucha experiencia con el coche del año pasado y él también sirve de referencia para ir comparando los progresos del coche respecto al del año pasado", apuntó sobre su compañero.

En este nuevo proyecto en el equipo inglés, Sainz empieza una temporada de F1 sabiendo que tiene su continuidad asegurada y firmada para el año siguiente, algo que no le había ocurrido hasta ahora en toda su carrera y que le "dará tranquilidad sobre todo en los meses de junio y julio", que es cuando "en Fórmula 1 se habla mucho del año siguiente".

"Pero aunque haya un contrato de dos años a mí me gustaría ver progresos inmediatos desde la primera carrera", aclaró, dispuesto a colaborar con Fernando Alonso, recientemente nombrado embajador de McLaren, para que el MCL34 mejore a lo largo de la temporada.

"Cuando pruebe el coche espero que podamos compartir opiniones sobre cómo creemos entre los dos que debería ir, en qué dirección, y que él pudiera compararlo con el coche del año pasado, con el que yo prácticamente no tengo experiencia", recordó.

En cuanto a los máximos aspirantes al título en 2019, Sainz recordó que "Mercedes nunca se ha ido de Barcelona con el mejor tiempo de una pretemporada y aún así en la primera carrera han hecho la 'pole'". "Mi predicción es que se están guardando cosas. No sé si se están guardando lo suficiente para batir a Ferrari en Melbourne, pero sí estoy seguro de que estarán delante", valoró.