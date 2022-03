Carlos Sainz: "No he aparecido mucho por arriba porque estaba probando cosas"

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) explicó que hasta ahora no había estado arriba en Arabia Saudí porque se dedicó a "probar cosas", pero este sábado puso en práctica lo aprendido en Yeda para pelear por la pole y terminar finalmente tercero.

"No pasó nada, he sido rápido toda la calificación pero en la Q3 he hecho la vuelta rápida con el usado, con el nuevo no encuentro el feeling, pero es más difícil de conducir", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El madrileño fue el más rápido en la Q1, en la Q2 y en el tiempo cumplido de la Q3 se vio relegado de la pole por Sergio Pérez (Red Bull) y su compañero Charles Leclerc. "No he podido mejorar por no trabajar bien el neumático nuevo, es un circuito raro, en ningún otro circuito el usado va más rápido que el nuevo", afirmó.

"No he aparecido mucho por arriba porque estaba probando cosas. Hoy he puesto lo mejor de lo que había probado y algo de progreso he hecho, de mejorar con el coche, lo mejor para medirlo será la carrera de mañana", finalizó.