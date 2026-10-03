Carlos Sainz: "Para puntuar necesitamos que los demás fallen"

Carlos Sainz en Sepang - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) ha asegurado que para "puntuar" este domingo en la carrera del Gran Premio de Baréin, en la que saldrá desde la decimotercera posición de parrilla, necesita "que los demás fallen", ya que la falta de mejoras en la carga aerodinámica le está lastrando.

"Hemos guardado ruedas de cara a mañana para intentar tener la mayor flexibilidad posible. Hay que esperar que salgan bien las cosas, pero para puntuar mañana necesitamos que los demás fallen", señaló en declaraciones a DAZN tras la sesión de clasificación en el circuito de Sepang.

Sin embargo, el madrileño reconoció que las sensaciones este sábado han sido "muy buenas". "Ha sido un fin de semana muy complicado hasta ahora; volver a un circuito de carga aerodinámica ha expuesto todavía más las limitaciones que tenemos en el coche incluso con los 'upgrades' de Bakú", manifestó.

"Nos hemos pasado el fin de semana siendo sólo más rápidos que Cadillac, así que llegar a la 'qualy' y conseguir colarnos delante de tantos coches haciendo P13... Igual que la vuelta de Bakú sonó mucho porque era la Q3, las vueltas de hoy han sido mejor todavía y valen para estar decimotercero, que es una posición muy buena de salida de cara a mañana, porque estábamos todo el fin de semana muy, muy atrás", añadió.

También habló del trabajo del equipo las últimas semanas. "Fue pico y pala, intentando entender el coche en todo tipo de circuitos, encontrando un 'setup' muy diferente a Bakú. Aquí parece que me ha ayudado a encontrar un poco de tiempo en 'qualy' así que contento del progreso hecho con los ingenieros y el hecho de estar cinco posiciones más adelante de lo esperado", expresó.

"Lo único que falta ahora es la carga aerodinámica, que es lo que nos penaliza en un circuito como este. Estoy seguro de que el año que viene iremos mejor, porque sinceramente es un circuito que no nos puede ir pero. Creo que si se diseña un circuito malo para Williams, este es de los peores junto con Budapest, y estamos sufriendo mucho", finalizó.