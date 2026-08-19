Carlos Sainz renueva con Williams

Archivo - El piloto español Carlos Sainz (Williams). - Paulo Maria / DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Carlos Sainz ha firmado este miércoles un nuevo contrato multianual con la escudería Williams, un acuerdo que "supone una muestra de confianza en el proyecto a largo plazo" del equipo inglés para competir por los primeros puestos de la parrilla, según anunció Williams en un comunicado.

Sainz, ganador de cuatro Grandes Premios, se incorporó a Williams en 2025 y ha desempeñado "un papel fundamental en el impulso" de la reconstrucción del equipo, "combinando un enfoque de ingeniería minucioso con velocidad pura, una conducción fluida y una determinación implacable por mejorar el rendimiento en todos los ámbitos", afirma el equipo británico.

Con el anuncio de la renovación del madrileño, Williams completa la alineación de pilotos para el año de su 50.º aniversario, en 2027, después de que este martes Alex Albon también comprometiera su futuro con el equipo. Ambos forman una pareja de pilotos experimentada con más de 370 Grandes Premios, más de 1.600 puntos y 31 podios.

"Ambos pilotos comparten el compromiso de llevar a Williams de nuevo a la vanguardia a pesar de un 2026 difícil, con la firme convicción de que el progreso que se está logrando entre bastidores les permitirá hacer realidad su ambición", indica Williams en la nota.

Sainz, uno de los tres pilotos, junto a Alain Prost y Nigel Mansell, que ha competido para Williams, McLaren y Ferrari, se mostró encantado de seguir formando parte de la familia de Williams. "Creo firmemente en las personas que conforman este equipo, tanto en la fábrica como en los circuitos, y en las inversiones y el duro trabajo que se están llevando a cabo entre bastidores".

El español confesó que el equipo está pasando por "un momento difícil", pero confía en que hay "muchas cosas buenas sucediendo en el fondo". "Más que nunca, necesitamos apoyo hasta el final del año. Espero que 2027 sea un año aún mejor. Tenemos lo que hace falta para darle la vuelta a la situación. Estoy tan comprometido como el primer día con ayudar a que Williams vuelva al lugar que le corresponde, y estoy deseando crear más recuerdos con el equipo", agregó.

Por su parte, el director del equipo, James Vowles, expresó que desde el momento en que se incorporó Sainz al equipo su dedicación en la fábrica han sido "extremadamente valiosos para el proyecto". "Trabaja día tras día con sus ingenieros para ganar cada décima. Es un líder de este equipo, y me emociona que pueda ver lo que es posible a medida que seguimos reconstruyéndolo", agregó.

"No solo destacan su habilidad al volante y su velocidad, sino también el trabajo que realiza entre bastidores en la búsqueda del máximo rendimiento. Carlos comparte la convicción y la ambición que tenemos en el equipo Atlassian Williams F1 y se esfuerza cada día para hacerlas realidad. Junto con Alex Albon, creo que contamos con una de las alineaciones más sólidas de la parrilla", concluyó.