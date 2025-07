Carlos Sainz: "Los resultados no llegan y eso me frustra"

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Williams) confesó que los resultados hasta ahora esta temporada son "increíblemente frustrantes y muy decepcionantes", antes de afrontar un Gran Premio de Hungría donde llega también con dudas después de unas mejoras en el coche que necesitan terminar de entender.

"He encontrado muchos aspectos positivos en el equipo, en cuanto a su ambición y la forma en que avanzamos. Todo el trabajo que se está haciendo en segundo plano para el próximo año e incluso en el coche de este año, el desarrollo y todo", confesó el madrileño en declaraciones a los medios que recoge la web de la F1.

Sin embargo, Sainz, que se unió a Williams este año después de verse obligado a abandonar Ferrari tras el fichaje rojo del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, tiene un octavo puesto en Arabia Saudí como mejor resultado. "Todo lo que ha sucedido en la pista en términos de resultados ha sido increíblemente frustrante y muy decepcionante", afirmó.

"Después de un buen período de adaptación con el coche, esperaba comenzar a obtener resultados bastante rápido dado lo competitivo y lo rápido que he sido este año. Por ciertas razones, los resultados no llegan y eso me frustra, pero estoy seguro de que llegarán en algún momento de la temporada", añadió.

Sainz, con 16 puntos por los 54 de su compañero de equipo Alex Albon, aceptó una mala temporada como le puede pasar a cualquier deportista. "Los deportistas pasan por años buenos y malos en sus carreras, como les pasa a los golfistas y a los tenistas. Hay años en los que todo parece ir bien y años en los que todo parece ir mal", apuntó antes de hablar de Hungaroring.

"Creo que es un fin de semana en una buena pista para probar, una pista que todos los equipos conocen muy bien. Utilizar el coche mejorado también nos ha llevado a posibles diferentes direcciones de configuración para el futuro. Como vimos desde el Sprint hasta la carrera en Bélgica, hicimos algunos cambios de configuración que no funcionaron como esperábamos en el coche y ahora debemos seguir entendiéndolo", terminó.