'Checo' Pérez extiende su contrato con Cadillac hasta 2029

Archivo - El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac F1 Team) atendiendo a los medios de comunicación en rueda de prensa previa al Gran Premio de Austria. - Erwin Scheriau/APA/dpa - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio 'Checo' Pérez, que ya confirmó que seguiría en la parrilla el próximo año, extendió su contrato con el equipo estadounidense Cadillac F1 Team hasta 2029.

"El acuerdo refuerza la ambición compartida a largo plazo entre el ganador de seis Grandes Premios de México y el equipo Cadillac de construir un equipo competitivo en la cima del automovilismo mundial. Checo ha aportado una valiosa experiencia, talento y liderazgo al equipo durante su histórica temporada inaugural", destacó la escudería en un comunicado.

Además, ensalzó "las aportaciones técnicas y la destreza en carrera" del mexicano, que "han contribuido a acelerar el desarrollo del chasis, perfeccionar las operaciones en pista y sentar las bases para el progreso continuo en los centros operativos" del equipo.

Y es que este anuncio llega cuando 'Checo' Pérez disputará este fin de semana su carrera número 300 en la F1, en el Gran Premio de México. Como motivo de este logro, Cadillac también anunció una exhibición del piloto recorriendo las calles de la capital de su país.

Por su parte, 'Checho Pérez' valoró esta extensión de contrato como "una continuación natural" de un proyecto en el que "realmente" creyó. "Construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo incansable y paciencia, pero el progreso que estamos logrando juntos es increíblemente gratificante. Todavía tenemos mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido durante los próximos tres años", analizó.

El CEO de Cadillac, Dan Towriss, consideró al mexicano como "una parte fundamental" del equipo, ya que aporta "talento y liderazgo". "Brinda la continuidad y el compromiso necesarios para consolidar la sólida base establecida en nuestro primer año. Juntos, nos enfocamos en la siguiente etapa de nuestro camino, impulsando al equipo y escalando posiciones en la parrilla", concluyó.