La compañía NUSSLI construye las gradas, zonas de 'hospitality' y los 13 puentes peatonales de Madring

Gradas en el trazado de Madring en la ciudad de Madrid. - NUSSLI

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía NUSSLI, grupo internacional especializado en infraestructuras temporales para grandes eventos, está construyendo las principales infraestructuras temporales del circuito Madring para el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se disputará del 11 al 13 de septiembre.

NUSSLI construye las gradas para espectadores a lo largo del circuito en las categorías Oro, Plata, Plata Plus y Bronce, con plazas descubiertas y techadas, así como asientos estándar y premium. En conjunto serán más de 95.000 asientos distribuidos en 44 tribunas, incluidas localidades accesibles para espectadores con movilidad reducida y sus acompañantes.

Detrás de las gradas situadas en las curvas 2 y 3, NUSSLI construirá la zona de 'hospitality', compuesta por dos edificios modulares a 12 metros de altura. Cada uno dispondrá de diez boxes privados y dos módulos de restauración, según el comunicado de la empresa.

Los boxes serán de 25 metros cuadrados y contarán con una terraza y un palco privado orientados hacia el circuito. El acceso al 'hospitality' se realizará mediante dos escaleras y dos ascensores. "En la planta de calle se habilitarán un mostrador de bienvenida y una cocina modular completamente equipada para el servicio de catering", relató la nota de prensa.

Lluis Herrero, director general de NUSSLI, defendió que lo que "mejor" saben hacer es "acercar a los espectadores a la acción de forma segura con un producto de calidad y asegurando los plazos previstos".

Además, durante la celebración del GP, el trazado dividirá el recinto en dos zonas, por lo que la movilidad de los asistentes dependerá de 13 puentes peatonales que instalará NUSSLI. Estas estructuras, con luces de hasta 30 metros para salvar los tramos más anchos del circuito, serán diseñadas, transportadas, montadas, desmontadas y alquiladas por la compañía.

"Se revestirán y prepararán para la instalación de pantallas LED. Además, estarán equipadas con iluminación, mallas de seguridad y ascensores", agregó la nota de prensa, en la que avanzaron que el montaje de las estructuras requerirá aproximadamente dos meses de trabajo, mientras que el desmontaje se completará en un mes una vez finalizado el evento.