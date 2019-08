La estrategia de Hamilton y Mercedes frena a Verstappen en Hungaroring

Actualizado 04/08/2019 17:03:00 CET

03 August 2019, Hungary, Mogyorod: British Formula One driver Lewis Hamilton of Mercedes-AMG Petronas in action during the qualification of the 2019 Grand Prix of Hungary race at the Hungaroring. Photo: -/Lapresse via ZUMA Press/dpa - -/Lapresse via ZUMA Press/dpa

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) - El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ha logrado este domingo la victoria en el Gran Premio de Hungría, duodécima prueba del Mundial de Fórmula 1, después de una carrera en la que Mercedes ofreció una lección magistral de estrategia para que el líder del Mundial superase, a falta de dos vueltas, al holandés Max Verstappen (Red Bull), que terminó segundo, mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) firmó una meritoria quinta posición. Con un plan de una parada más -dos-, las 'flechas plateadas' no tuvieron prisa para ver cómo daba frutos su estrategia, cuando solo restaban tres giros para la bandera a cuadros. Dejaron que el neerlandés, 'poleman' del sábado, se fuese quedando sin neumáticos, momento en el que el inglés le asestó el golpe definitivo en la recta principal. Mientras, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) se subió al tercer cajón del podio al adelantar, con solo una vuelta por delante, a su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc. Todo en una carrera en la que Sainz repitió el quinto lugar logrado la semana pasada en Alemania. Con 'Mad Max' defendiendo su posición de privilegio tras apagarse los semáforos, fue la lucha entre las dos 'flechas plateadas' lo que protagonizó la salida en Hungaroring; Hamilton logró adelantar a Bottas, que también se vio superado por Leclerc y que tuvo que pasar por garajes para cambiar el alerón delantero y vestir neumáticos blandos. La entrada en boxes del finlandés permitió a Carlos Sainz seguir mejorando posiciones. En la salida, logró ascender de la octava a la sexta plaza, y subió todavía una más en detrimento del piloto de Mercedes. Poco a poco, fue asentándose en el quinto puesto, que defendió en los momentos de mayor tensión ante el acoso del francés Pierre Gasly (Red Bull). Se habían completado solo 20 de las 70 vueltas cuando Verstappen empezó a doblar a la cola de la parrilla. A la vez, Mercedes trataba de 'engañar' a Red Bull fingiendo una supuesta parada de Hamilton, pero no surtió efecto. Sí paró, tres vueltas después, Verstappen, momento en el que comenzó el 'Hammer Time' para el pentacampeón del mundo. El inglés estropeó su ventaja en la vuelta 32 con una mala parada que le condenó a marchar a más de cinco segundos del holandés, pero, a ritmo de vuelta rápida y enfundado con el compuesto duro, volvió a pegarse a él. En la vuelta 49, entró de nuevo para montar el neumático nuevo en una estrategia un tanto cuestionada. A pesar de la desconfianza de Hamilton, desde radio le advertían que se tranquilizase, que el neerlandés estaría "limitado" para el final de la carrera. "Le cogerás en la última vuelta", le advertían. Y el aviso comenzó a cumplirse. La carrera se convirtió en una agonía para Verstappen, que veía cómo vuelta a vuelta se iba quedando sin neumáticos y Hamilton se alegraba peligrosamente; los 15 segundos de ventaja con los que contaba a falta de algo más de diez vueltas se quedaron en tres con solo cinco giros por cubrir. Hamilton ya olía la sangre. El adelantamiento se produjo a falta de tres vueltas para la bandera a cuadros, en la recta principal, y ya nadie discutiría su victoria. Mientras, Verstappen entraba a cambiar gomas antes de cruzar como segundo la línea de meta. En la última vuelta, Vettel también arrebataba la última de las posiciones de podio a su compañero de equipo. Tras las posiciones de podio, completaron el 'Top 10' de la jornada Leclerc, Sainz, el francés Pierre Gasly (Red Bull), el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Bottas, el británico Lando Norris (McLaren) y el tailandés Alexander Albon (Toro Rosso).