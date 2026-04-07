F1 Arcade abrirá sus puertas en Madrid el próximo 15 de abril

Simuladores de F1 Arcade Madrid. - F1 ARCADE

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

F1 Arcade, un nuevo espacio de ocio inmersivo para la comunidad de la Fórmula 1, abrirá sus puertas en la capital española el próximo miércoles 15 de abril, con el Gran Premio de España de la categoría en el horizonte, ya que se disputará del 11 al 13 de septiembre.

Ubicado en el Paseo de la Castellana 103, F1 Arcade Madrid contará con 1.500 metros cuadrado distribuidos en dos plantas y más de 65 simuladores de última generación como eje de la experiencia, según un comunicado. El espacio incluye dos salas VIP, una barra de 12 metros, zonas para grupos y eventos corporativos y un área social.

Los simuladores están diseñados para ofrecer "una experiencia competitiva auténtica, no solo un juego", en una experiencia pensada para todo tipo de públicos, desde principiantes hasta 'simracers' experimentados.

La experiencia se articula en torno a cinco niveles de habilidad (de Rookie a Elite), generando "un entorno competitivo equilibrado". Los usuarios podrán elegir entre carreras uno contra uno y carreras por equipos.

"Aunque la tecnología replica la utilizada en simuladores profesionales, la experiencia está diseñada para ser accesible, permitiendo a los usuarios mejorar su rendimiento y comparar tiempos sin necesidad de experiencia previa", relató la nota de prensa. Además, el espacio acogerá activaciones y eventos como 'watch-parties' de los Grandes Premios del Mundial de Fórmula 1.

Todo ello para crear un 'Sports Valley' urbano en la capital española. "La apertura de F1 Arcade Madrid representa una apuesta firme por ofrecer a la ciudad un espacio innovador donde la manera de vivir la Fórmula 1 evoluciona hacia una experiencia más social y participativa. Queremos crear un punto de encuentro para compartir, competir y disfrutar de cada Gran Premio en comunidad", explicó Pablo Rodríguez, CMO de Top Racing Iberia.