Fernando Alonso: "El coche es muy bueno, el problema es que solo podemos dar unas vueltas"

Fernando Alonso - Bradley Collyer/PA Wire/dpa

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) se mostró frustrado después del abandono en apenas seis vueltas del Gran Premio de México este domingo, señalando que "por culpa del motor" apenas tienen opción de competir.

"Esperemos aprender de esto. El coche es muy bueno, el problema es que solo podemos dar unas pocas vueltas por culpa del motor. Esperemos aprender de la lección y volver el año que viene más preparados", dijo a los medios de F1.com.

Alonso, que mostró buen ritmo y opciones de puntuar en los libres, sufrió sendos problemas en el motor tanto el sábado como este domingo, obligado a parar su monoplaza y abandonar la carrera. Su compañero, Lance Stroll, tampoco pudo continuar.

"Lo intentaremos de nuevo. Yo estoy dando lo mejor de mi cada momento, cada vuelta, cada mañana desde que me levanto. En todo estoy concentrado para dar lo mejor en el coche, pero no podemos acumular vueltas suficientes", zanjó el asturiano.