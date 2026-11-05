Fernando Alonso: "Esperemos haber arreglado cosas"

Fernando Alonso, Gran Premio de Sao Paulo - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confió en llegar a Brasil con los problemas de México "arreglados" para seguir con una buena línea en el tramo final del Mundial, llegando a un Gran Premio "especial".

"Sí, es especial. Tengo buenos recuerdos y es un circuito que siempre da acción el domingo. Esta configuración, hemos tenido formato Sprint pero no este año, tenemos más tiempo para configurar el coche y a ver qué podemos hacer", dijo este jueves en la rueda de prensa oficial.

El doble campeón del mundo, las dos veces celebradas en Brasil, valoró los problemas de México, con un abandono a las seis vueltas, recordando la buena línea de las anteriores carreras. "Últimamente hemos sido más competitivos, diría que desde Sepang. Singapur fue un poco más difícil. Austin fuimos fuertes todo el fin de semana, y en México encontramos una buena sorpresa en cuanto al rendimiento, pero la fiabilidad no fue suficiente", afirmó.

"Esperemos haber arreglado las cosas. Si mantenernos esa inercia positiva espero tener un fin de semana más competitivo. Terminar la carrera es lo más importante. Un fin de semana competitivo sería terminar 12 o 14º. Si empiezas en esas posiciones los puntos son posibles", añadió.

Por otro lado, Alonso fue preguntado por el calendario del Mundial. "Son muchas carreras, al límite de demasiadas. El calendario quizá no sea eficiente. No creo que haya una solución en marcha", explicó el asturiano, quien recordó que Brasil es más que Ayrton Senna, aunque el de Sao Paulo "conectaba con la gente". "Emerson era muy famoso en España, cuando ibas muy rápido decíamos 'dónde vas Fittipaldi", comentó como anécdota.

"Estoy muy involucrado con A14 Management. Todos los pilotos necesitan cosas distintas, mi rol es intentar guiarles, basándome en mi experiencia. Darles la posibilidad de cumplir sus sueños", explicó.